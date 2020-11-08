على بُعد 1620 كيلومتراً... فعلاً تقنية

دوليه

شهدت مباراة اسبانيا والبرتغال في مونديال 2018 التي اقيمت في سوتشي، أول حالة يراجعها فيديو الحكم المساعد عند اصطدام المهاجم الاسباني دييغو كوستا بالمدافع بيبي الذي سقط على الأرض فيما تابع الاسباني اللعب ليسجل هدفا استشار على اثر الحالة الحكم جيانلوكا روكي حكم «VAR» باستخدام السماعة. وسأله عما اذا كان قد رأى أي خطأ في اللعب، فرد حكم الفيديو الذي كان جالسا في ذلك الوقت في غرفة عمليات في موسكو، على بعد 1620 كيلومترا من الحدث، بأن كل شيء على ما يرام واحتسب الهدف. ونظرا للمسافة واجراءات التقنية لم يستطع الحكم روكي مشاهدة الحالة بشكل واضح ولو أن الاجراء آنذاك يسمح للحكم بالذهاب الى الشاشة، لربما لم ينطبق رأيه مع الحكم الذي كان يتابع اللقاء في موسكو ولاختلف القرار تماما.

