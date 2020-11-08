تقنية تشارك اللعبة إيراداتها

دوليه

يتطلب دخول التقنية في كرة القدم كلفة مادية باهظة بسبب الكاميرات الاضافية، والمعدات، والصيانة، والاختبارات، وستوديوهات خاصة بفيديو الحكم المساعد الى جانب تدريب الحكام وزيادة الكادر البشري لتغطية الجانب التحكيمي، واضطرت الاتحادات والاندية الى التنازل عن جزء من ايراداتها لتغطية التكاليف. وتشير صحيفة «تلغراف» البريطانية الى أن مراكز متخصصة بالاقتصاد الرياضي أظهرت بياناتها أنه على مدار خمس سنوات، دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 53 مليون دولار لتطبيق التقنية. ويتعين على كل من الأندية الراغبة في تركيب تقنية خط المرمى دفع 15000 دولار لتثبيت واختبار واستلام ختم جودة «فيفا» لأنظمة كاميرا «عين الصقر» عدا مبلغ التشغيل نفسه. وتقام مباريات دوري التصنيف في الكويت حاليا دون التقنية مع الاعتماد على الحكمين الاضافيين، لأن الشركة المسؤولة عن النظام طالبت بزيادة المبلغ المتفق عليه مع اتحاد الكرة على اعتبار أن الاتفاق كان يتعلق بمباريات دوري الدرجة الممتازة وكأس الأمير وكأس ولي العهد فقط ودوري التصنيف ليس من ضمنها. لكن في دول اخرى تعاني ماديا تجد صعوبة في تطبيقها مثل رواندا، حيث قال رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة ميشيل غاسينغوا أن مثل هذا النظام لن يتوفر قريبا لانه باهظ الثمن، نحتاج الى 16 كاميرا لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في مباراة واحدة ونلعب احيانا 8 مباريات في اليوم الواحد، ولا يوجد سعر محدد لتركيب النظام في كل ملعب لأنه يعتمد على امكانيات الملعب ذاته وقد تصل التكاليف الى 150 ألف دولار للملعب واحد. وتشكو الاتحادات متواضعة الايرادات من كلفة التقنية العالية فيما لا يتعدى ايراد اتحاد رواندا مثلا 2.35 مليون دولار.