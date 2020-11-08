دانا حمدان لـ «النهار»: طباخة ماهرة وأعشق التسوق

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بسيطة.. واضحة ومتصالحة مع نفسها.. تعشق التسوق والطبخ وتجيد عمل المحشي.. هكذا قالت لنا دانا حمدان في حوارنا معها خارج دائرة الضوء.. كما كشفت عن الكثير من جوانب حياتها في هذا الحوار الانساني.. وإلى تفاصيل الحوار:

حدثينا عن هواياتك المفضلة؟

هواياتي كثيرة، فأحب الطهي كثيراً والميكب بكل أنواعه وأشكاله، كما أنني أحب السفر بشكل كبير، كما أن الموضة والأزياء من هواياتي المفضلة أيضاً، أخيراً قررت أن أتعلم الحياكة، وفكرت بالفعل في شراء ماكينة للخياطة، خاصة أن أفهم كثيراً في عامل الفاشون ودرستها، وأتابع جيداً خطوط الموضة العالمية والعربية.

هل تساعدين أخواتك مي وميس في اختيار ملابسهم؟

نعم، أساعدهن في اختيار ملابسهن بحكم دراستي للفاشون وخاصة في اختيار الملابس المناسبة للمهرجانات والحفلات، ولكن دون أن أفرض عليهم رأيي.

حكم دراستك للأزياء.. لماذا لم تقومي بعمل خط أزياء خاص بك؟

أحلم بإنشاء خط أزياء خاص بي في المستقبل، يضم الأزياء القديمة التي كانت موجوده في مصر خلال فترة الأربعينيات أو الخمسينيات، ولكن الحلم الأقرب لي حالياً هو عمل خط خاص بعالم الميكب، لأنه أكثر الأشياء التي تستهويني جدا في الوقت الحالي.

ما أول قصة حب عشتها في حياتك؟

في الحقيقة لم أعيش قصة حب، ومعظم الناس لا تصدق هذا الكلام، ولكن في الحقيقة أغلب العلاقات التي مررت في حياتي كانت إعجاب فقط ولم ترق لقصص حب.

هل تفضلين الزواج عن حب؟

لا أفكر بهذه الطريقة، وأفضل أن يكون الزواج عن اقتناع، والاحترام في رأيي هو جزء من الحب، كما أن العشرة والاحترام والتوافق الفكري، كلها أشياء كثيرة مهمة، فالحب وحده لن يكتمل.

ما مواصفات فتي أحلامك؟

ليس لدي مواصفات معينة ولا أسير بمنهج الورقة والقلم، ولكن لابد أن يكون هناك توافق وتفاهم في تلك المواصفات، أما الشكل لا يشغلني، فالروح الحلوة تجذبني، وأهتم أن يكون زوجي المستقبلي أنيقاً ولديه هيبة، ويكون له طلة كلها أشياء جذابة بالنسبة لي، ومن يراعى الله يمتلك مواصفات كثيرة حلوة.

هل تفضلين أن يكون فتى أحلامك من داخل الوسط الفني؟

من داخل الوسط الفني أو خارجه لن يفرق معي ولا حتى جنسيته.

هل أنت من هواة السفر؟

أعشق السفر كثيراً وأكثر بلد أحبها للسفر هي إيطاليا، وآخر بلد كنت فيها كانت دبي وهي أول بلد سافرت إليها لأول مرة أيضاً، كما أنني سافرت لعدد كبير من الدول وتعرفت على ثقافات مختلفة .

إلى أي مدى تهتمين بالميكب؟

الميكب من أكثر الأشياء التي اهتم بها، والجميع يعرف مدى شغفي واهتمام بالميكب فهو من أكثر هواياتي المفضلة، وأمي كانت تقول لى انتي مهووسة بالميكب لدرجة أن لدى ألوان كثيرة مكررة من نفس النوع واللون، ودخولي لمحل ميكب في أي وقت، فهذا يعنى شراء كل الموجود تقريباً.

هل الشوبنج من هواياتك؟

أنا مدمنة شوبنج، فأقوم بشراء أشياء كثيرة ملابس ومستلزمات لا أكون في حاجه إليها عند دخولي أي مول تجاري، لدرجة أنني وصلت رفض مقابلة أي شخص داخل أي مول تجاري، لأن هذا يعني بالنسبة لي صرف جميع أموالي الموجودة في حقيبتي .

ما علاقتك بالطعام؟

أحب الأكل جداً، ولولا أنني أقوم بالحفاظ على وزني، وأعرف عدد السعرات الحرارية التي أحتاجها، لكان زاد وزني بشكل كبير جداً.

ما أكلتك المفضلة؟

أكثر الأكلات المفضلة لي، هو كل ما يتعلق بالمخبوزات، ولدى إدمان فظيع بكل أنواع الجبن حتى القديم منها، وأحب أكل الملوخية بورقها وهى أكله شامية، وشاركت جمهوري بعمل هذه الأكلة ووجدت هجوماً كبيراً من قبل المصريين علي لأن الملوخيه لابد أن تكون مفرومة وكل بلد لها نظامها في الأكل، كما أنني أميل للسلطات والشوربة بجميع أنواعها وأي أكل يدخل فيه المخبوزات فهي عشقي.

هل تحبين الوقوف في المطبخ؟

نعم أحب الوقوف في المطبخ، وأجيد طهي المحاشي بكل أنواعه وأشكاله، منها محشي مشكل وورق عنب، وأقوم بحشو الدجاج والحمام، رغم أنني لا أكلها، وأحب تحضير الفتة بجميع أنواعها منها فتة الحمص والفراخ والفتة المصرية.

ما هي رياضتك المفضلة؟

أعشق التنس والجمباز والسباحة، وأمارسها من وقت لآخر.

هل تعاقدتِ على عمل فني في الوقت الحالي؟

حتى الآن لم أتعاقد بشكل رسمي على أي عمل فني، وأنا في مرحلة القراءة الجيدة لبعض السيناريوهات المعروضة علي، لأنني لن أقدم أدوار مشابهة قدمتها من قبل، ولا أحب أن أكرر نفسي، وحالياً أضع تركيزي في عمل فيديوهات ترفيهية عبر مواقع السوشيال ميديا، لأنها المستقبل ورد فعل الجمهور عليها جيد وسريع سواء كان إيجابياً أو سلبياً.

متى بدأ حلم الشهرة يراودك؟

ليس لدي حلم للشهرة، لدي حلم بالفن، حلم الشهرة، لا يستهويني لأن الشهرة هي جزء من شغلتنا سواء أردت أو لا، لكن طالما دخلت مجال الفن أصبحت شخصية مشهورة، يستهويني حلم الفن والوصول إلى مكانة مميزة، أعشق الفن بجميع أنواعه، ماعدا الغناء، فالتمثيل بالنسبة لي هو الهواء الذي أتنفسه.

هل تقديمك لأدوار معينة جعل المنتجين يصنفونك في أدوار معينة؟

أدواري كلها مختلفة، وأرفض التكرار وأعتذر عن تقديم دور سبق وقدمته، لكن بدأت بتقديم أدوار مختلفة في بداياتي فمثلا قدمت دور البنت الشامية في مسلسل «العراف» مع الزعيم عادل إمام، ومسلسل «اختيار إجباري»، و«الحصان الأسود»، و«ريح المدام»، حتى أنني ظللت عامين بدون عمل بعد مسلسل «العراف» بسبب عرض تقديمي لنفس الدور في أعمال أخرى

هل لديك رغبة في الغناء؟

لا أمتلك موهبة الغناء، وصوتي ليس سيئاً، لكن من الممكن أن أقدم اسكتشات خفيفة في مستوى الفوازير، لا ترقى للغناء.

