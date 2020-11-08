دانا حمدان.. من الأزياء إلى التألق مع عادل إمام

إضاءات

ممثلة وإعلامية أردنية ولدت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ونشأت هناك حيث أكملت تعليمها الثانوي، ومن ثم سافرت إلى مصر لتتخصص بالموارد البشرية في الجامعة الأميركية في القاهرة، بعدها اتجهت لإكمال تعليمها في أكاديمية Uptodate في ميلانو، وبعد الانتهاء من تخصصها الجامعي قررت في عام 2010 الاستقرار في دبي ودخول مجال تصميم الأزياء، وعلى الرغم من هذه الخطط فقد خطفها الإعلام المرئي، حيث قدّمت برنامجاً على شاشة قناة دبي بعنوان «زفة» والذي كان يتمحور حول مساعدة العروس خلال تحضيرات الزفاف، ولكن شغف الأزياء ظلّ كامناً في مكان ما، فأطلقت مجموعة من الحقائب الخاصة بها، كما خصصت باقة من تصاميمها للمرأة الحامل مضيفة خطا جديداً في عالم الموضة خاصاً بالمناسبات المسائية، وتعد واحدة من الموهوبات في مجال تصميم الأزياء في الوطن العربي، وذلك على خلفية مشاريعها المميزة التي تتعلق بالأزياء والفنون.

وفي عام 2011 خاضت أولى تجاربها في الدراما باشتراكها في المسلسل التراثي الإماراتي «وديمة»، وفي نهاية عام 2011 قدمت التصميم الخاص Makeup Forever Show Stylist في مهرجان أبوظبي السينمائي، واختيرت في العام نفسه سفيرة علامة Pond’s لمستحضرات التجميل. من أهم أعمالها أيضاً مسلسل (العرّاف) عام 2013، مع الفنان المصري الزعيم عادل إمام.وشاركت في أفلام سينمائية مصرية.

