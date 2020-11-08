افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى

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انطلقت مساء امس السبت، فعاليات الدورة 36 لمهرجان الاسكندرية السينمائي لأفلام دول حوض البحر المتوسط، وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية وخلق مسافات بين الأشخاص للتباعد الاجتماعي، ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والفنان عزت العلايلي المهداة له دورة هذا العام، وعدد كبير من نجوم الفن.

ويشهد الحفل تكريم عدد من نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الهادفة َالتي حققت نجاحا كبيرا، منهم، الفنان صلاح عبد الله، والمخرجة ايناس الدغيدي، والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد، بجانب الفنان عزت العلايلي، وذلك ضمن فعاليات الدورة 36، حيث يعقد للمكرمين ندوات تكريم واصدار كتب عن مشوار حياتهم. يذكر أنه تم تقليل مسابقات وفعاليات المهرجان لهذه الدورة تأثرا بفيروس كورونا، واكتفى المهرجان بالمسابقتين الرئيستين فقط، وهما الفيلم الروائي الطويل وتضم المسابقة نحو 11 فيلما، منها الفيلم المصري «قابل للكسر» بطولة حنان مطاوع واخراج أحمد رشوان، والفيلم السوري «غيوم داكنة» اخراج الفنان أيمن زيدان، والفيلم اللبناني «بالصدفة» بطولة كارول سماحة، ومسابقة الفيلم القصير، والتى يشارك فيها نحو 19 فيلما، على ان يتم عرض 4 أفلام روائية طويلة خارج المسابقة، واحتفاء بدولة ضيف الشرف «لبنان» سوف يتم عرض 10 أفلام.

