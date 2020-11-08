جوني ديب يُجبر على الانسحاب من سلسلة أفلام «Fantastic Beasts»

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أُجبر النجم العالمي ?جوني ديب? على الانسحاب من الجزء الثالث لسلسلة أفلام «Fantastic Beasts» (وحوش رائعة)، وذلك بعد أن طلبة منه شرطة الإنتاج «وارنر براذرز» القيام بذلك، والذي يأتي على خلفية المشاكل التي يخوضها مع طليقته النجمة العالمية ?آمبر هيرد?. وأصدر ديب بياناً حول الموضوع قال فيه: «أود أن أعلمكم أنه قد طُلب مني التخلي عن تجسيد شخصية «غريندلوالد» في أفلام «Fantastic Beasts» من جانب شركة «وارنر براذرز»، وقد احترمت طلبهم ووافقت عليه».

ويأتي انسحاب جوني ديب من أفلام «Fantastic Beasts» بعد أيام فقط من خسارته قضية التشهير ضد صحيفة «ذا صن» البريطانية، التي نشرت مزاعم أنه أساء إلى زوجته السابقة، الممثلة الأميركية، آمبر هيرد، بدنيا ولفظيا، أثناء فترة زواجهما.

