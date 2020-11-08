الغزو و«كورونا».. 30 عاماً من «الصمود»

وطن النهار

جيلاً بعد جيل.. يضرب حب الكويت أطنابه بالأرض راسخاً شامخاً ثابتاً ليعطي دلالة على أصالة الشعب.. وولائه الدائم للوطن.. واستعداده الكبير لايصال الرسالة العظمى وهي أن حب هذه الأرض يجري في عروقي.

استقرار كبير تعيشه الكويت منذ مئات السنين رغم كل الشدائد التي تمر عليها.. رخاء مستمر تمنحه هذه الأرض لأبنائها.. فيقابلونها بشيء كثير من الوقفات التاريخية التي تثمر عن تجاوز كل شدة وكل أزمة لتروي فيما بعد قصص الكفاح والعطاء لأجيال مقبلة ولتكون لها دافعاً لتكرار مشاهد اللحمة الوطنية..

في تاريخ الكويت الحديث لا أقوى ولا أقسى من أزمتي الغزو العراقي وجائحة كورونا فقد كان لهما الوقع الكبير على الدولة بشكل عام.. اذ مستا جميع نواحي الحياة.. والحدث الأكبر الذي يجمع هاتين الأزمتين عايش كلا منهما غالبية الشعب..

ثلاثون عاماً تفصل الواقعتين عن بعضهما مع اختلاف الحدث والتفاصيل والظروف التي صاحبتهما.. والاختلاف الأكبر يتمثل في ان الكويت بالغزو كانت محتلة واليوم خلال أزمة كورونا ترفل بثوب الحرية.. ولكنهما يتشابهان في أنها واجهت بكلتا الحادثتين خطراً خارجياً وكذلك بتعطيل الكثير من نواحي الحياة المختلفة..

بعيداً عن التصنيفات للأحداث تبقى النعمة الباقية أنه خلال الأزمة الحالية المتمثلة في الوباء العالمي أن البلاد بقيادتها وشعبها يديران المشهد عن قرب وبسيطرة تامة..

لن نخوض في أسباب ومعطيات وآثار الأزمتين.. فطالما هناك حياة تكون الأحداث والأزمات ولكن الأهم يتمثل في قول الشافعي:

جزى الله الشدائد كل خير

وان كانت تغصصني بريقي

بريق الشعب هو الباقي.. مواقف الشعب هي الراسخة دون أي تراجع أو خذلان عن تلبية نداء الوطن متى ما أطلق ونادى لتوحيد الصفوف وتجاهل الخلافات والتركيز على المصلحة العليا..

الكويت في 1990 و2020 جمعتها صور كثيرة من اللحمة الوطنية.. واثباتات عن القيمة الكبيرة للوطن في نفوس الشعب.. فمثلما كان الشباب الكويتي يتسابق للتطوع في القوات المسلحة لتحرير بلاده من العدوان العراقي كانت المجاميع حاضرة في ادارة الدفاع المدني لتقديم خدماتها خلال أزمة كورونا الحالية..

مشاهد المقاومة الكويتية في 1990 لم تغب عن البال ونحن نرى الجيش الأبيض بجميع فرقه الطبية والتمريضية يفزع لمواجهة خطر الوباء وحماية البلاد من تبعاته..

طوابير الناس عند المخابز والجمعيات في الأزمة الغاشمة كانت نفسها قبل أشهر.. عطاء الشباب الكويتي لم يتغير في الأزمتين.. تطوعهم للخدمة الاجتماعية كان الحدث الأبرز..

ليالي الحظر وما أسهمت به من المكوث في المنازل والتفاف الأسرة لم تكن مشهداً غريباً.. عودة الكويتيين من الخارج حملت نفس مشاعر الفرحة بالعودة لأحضان الأرض الأم.. وكذلك الرعاية التي أولتها القيادة للشعب ولحمايته اجتماعيا واقتصاديا.. فاسقاط القروض في 1991 أو تأجيلها في ستة الأشهر الماضية مع تأمين كل المتطلبات وصرف الرواتب الكاملة حين تعطيل العمل في البلاد كانت نفس الاجراءات في المسؤولية المجتمعية..

الصور ستوجز الكثير من السرد.. وستوضح العديد من التشابه الكبير في تحقيق اللحمة الوطنية والتي تعتبر الميزة المهمة والخاصية الفريدة للشعب الكويتي خلال الأزمات.. وتبقى صورة واحدة فقط ناقصة لتعادل فرحة التحرير سننشرها قريبا حين ينجلي عنا هذا الوباء وتعود الحياة لطبيعتها لتبدأ مرحلة جديدة من التعمير.

