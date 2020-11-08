بايدن بدأ استخدام «اللهجة الرئاسية»

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واشنطن- الوكالات: عبر المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن عن ثقته بالفوز بعد ثلاثة أيام على الانتخابات، لكن بدون أن يعلن النصر داعيا الأميركيين الى «التلاقي» وفيما بدا ان بايدن بات يستخدم «لهجة رئاسية» في مخاطبة الاميركيين فقد حذر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من أي اعلان «غير شرعي» بالفوز. وتتابع كل أميركا والعالم بأسره منذ مساء الثلاثاء عملية فرز الاصوات. ورغم ان النائب السابق للرئيس باراك أوباما يبدو على وشك الفوز في السباق الى البيت الأبيض إلا ان أي وسيلة أعلام أميركية لم تعلن بعد هوية الفائز. وبعد يوم من الترقب في معقله في ويلمنغتون في ديلاوير أدلى بايدن بكلمة مقتضبة. وقال فيما وقفت كامالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس الى جانبه إن «الوقت حان للتلاقي»، مضيفاً «علينا أن نتغلّب على الغضب». كما تعهّد بالتصدّي لجائحة «كوفيد-19» من «اليوم الأوّل» له في البيت الأبيض.

وقال بايدن «أعزّائي الأميركيّين، ليس لدينا حتّى الآن إعلان نهائي للنصر، لكنّ الأرقام تقدّم صورة واضحة ومقنعة: سوف نفوز في هذه الانتخابات»، معبّرًا عن ثقته في نتيجة احتساب أوراق الاقتراع.

وسلّط بايدن (77 عامًا) الضوء على التقدّم الذي أحرزهُ خلال 24 ساعة مذكّرًا بأنّه تجاوز منافسه الجمهوري دونالد ترامب في عمليّة عدّ الأصوات التي لا تزال جاريةً في ولايتَي بنسلفانيا وجورجيا الرئيسيّتَين. وشدّد نائب الرئيس الأميركي السابق على أنّه سيفوز في هاتين الولايتين، قائلاً «نحن نفوز في ولاية أريزونا. نفوز في نيفادا». وفي ما بدا أنها لهجة تصالحية تسعى لتوحيد جميع الأميركيين، قال بايدن «سأعمل لمصلحة أولئك الذين صوتوا ضدي بالقدر نفسه الذي أعمل به لصالح من صوتوا لصالحي» مضيفا «قد نختلف بشأن الكثير من الأمور لكن لنضع الغضب وراءنا».وقال أيضا «واضح أن الأميركيين يريدون التغيير وتوحيد البلاد لا التفرقة». ودعا الأميركيّين إلى «التلاقي» من أجل التغلّب على «الغضب».

من جهته لم يتحدث ترامب خلال نهار الجمعة علنا لكنه اعتبر في تغريدة ان جو بايدن يجب ألا يعلن الفوز «بشكل غير شرعي». وكتب «يمكنني أنا أيضا ان أعلن ذلك، الاجراءات القانونية بدأت للتو!».

ويحرز بايدن (77 عاما) حاليا تقدما في بنسلفانيا، الولاية الأساسية التي تعد 20 من كبار الناخبين والتي يمكن أن تمنحه النصر. ويتقدم بايدن في هذه الولاية بفارق حوالى 29 ألف صوت لكن لم تعلن أي محطة أميركية فوزه في تلك الولاية. واذا فاز في تلك الولاية الصناعية فسيصبح الرئيس الأميركي الـ46 بغض النظر عما يحصل في عمليات الفرز الأخرى. وفي فيلادلفيا، انطلقت احتفالات كبيرة لأنصار بايدن. في المقابل اعتمد ترامب لهجة أقل حدة حين تحدث في بيان عن انتخابات «مسروقة» لكنه بقي غامضا بالنسبة لنواياه. وأدى فرز الاصوات في جورجيا التي لم يفز بها أي ديموقراطي منذ 1992، الى قلب النتيجة لصالح بايدن لكن الهامش يبقى «ضيقا كثيرا» الى حد انه سيحصل فرز جديد للاصوات. وعداد أصوات كبار الناخبين بقي عالقا بالتالي على 253 او 264 لبايدن بحسب وسائل الاعلام التي سواء منحته اريزونا ام لا، و214 لترامب. وفي أريزونا، استفاد ترامب من تمديد فترة فرز الاصوات. فقد اقترب فيها ليل الجمعة من بايدن مهددا بتكبيده خسارة 11 من أصوات كبار الناخبين التي كانت منحته إياها وكالة «اي بي» وشبكة فوكس نيوز اعتبارا من الليلة الانتخابية على أساس نتائج جزئية.

وكان الرئيس الأميركي جدّد الاتّهامات بحصول عمليّات تزوير، دون أن يقدّم أيّ دليل عليها.

وقال أمام صحافيين في البيت الأبيض «إذا أُحصيت الأصوات القانونية أفوز بسهولة. إذا أحصيت الأصوات غير القانونيّة، يمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منا». وبدا الرئيس الـ45 للولايات المتحدة معزولاً ضمن حزبه، الجمهوري، في ظل ما أطلقه من اتّهامات بأنّه سيكون ضحيّة «سرقة» الانتخابات. وقدّم الحزب الجمهوري في بنسلفانيا طلبًا إلى المحكمة العليا الجمعة لوقف احتساب أوراق الاقتراع التي وصلت بشكّل متأخّر في الولاية، وذلك تزامنًا مع تصدّر بايدن للنتائج وتأخّر ترامب. وطلب الحزب الجمهوري في التماسه، إصدار قرار قضائي عاجل لوقف تسليم آلاف أوراق الاقتراع الواردة عبر البريد بعد يوم الانتخابات والتي يسود ظنّ بأنّها تصبّ في صالح بايدن. ويطلب الالتماس من المحكمة توجيه أمر إلى مسؤولي الانتخابات في بنسلفانيا لاستبعاد أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الثلاثاء وعدم احتسابها.

