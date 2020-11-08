مقربون من ترامب ينصحونه: استعد للهزيمة

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن مقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب نصحوه بالاستعداد لاحتمال خسارته الانتخابات، مع أن الخطاب التقليدي للاعتراف بالهزيمة لا يجري إعداده حاليا.

وحسبما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة فإن مستشاري ترامب يبحثون معه على مدى اليومين الأخيرين إمكانية خسارته الانتخابات والتحركات الممكنة في حال حصول ذلك فعلا.

ورجحت «واشنطن بوست» أن ترامب في حال هزيمته، لن يعترف بها بالشكل التقليدي، حيث ذكر أحد موظفي حملته الانتخابية أن موضوع التحضير للخطاب بهذا الخصوص لم يطرح للنقاش. وتابعت الصحيفة «حسب هؤلاء (مصادر التقرير)، فإنهم يتوقعون أن يستمر ترامب حتى إذا خسر، في الادعاء الذي لا أساس له، والذي يردده منذ عدة أيام، أن الفوز الانتخابي قد سرق منه».

إلى ذلك، قطعت شبكات تلفزيونية أميركية عديدة مساء الخميس (فجر الجمعة بتوقيت الكويت) النقل المباشر للكلمة التي ألقاها الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض بسبب تضمنّها «سيلاً من الأكاذيب» بشأن نزاهة الانتخابات التي يبدو أن الملياردير الجمهوري على وشك خسارتها أمام منافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وفي حين لا يزال فرز الأصوات مستمراً في عدد من الولايات الأساسية التي لم تحسم النتيجة فيها بعد يتهم ترامب خصومه الديموقراطيين منذ يومين بالسعي إلى «سرقة» الانتخابات منه، من دون تقديم أيّ دليل على ذلك أو يذكر أي واقعة محدّدة تسند هذا الاتّهام.

وقال الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته أمام الصحافيين «إذا أحصيتم الأصوات الشرعية أفُز بسهولة إذا أحصيتم الأصوات غير الشرعية، يمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منّا».

وعلى الفور قطعت شبكة «أم أس أن بي أس» نقلها المباشر لكلمة ترامب.

وقال المذيع براين وليامز «حسناً، ها نحن مرة أخرى أمام موقف غير عادي. ليس علينا أن نتوقف عن نقل تصريح رئيس الولايات المتحدة فحسب بل أن نصحّح ما يقوله رئيس الولايات المتحدة».

وسرعان ما لحقت بركب «أم أس أن بي أس» شبكتا «أن بي سي نيوز» و»إيه بي سي نيوز» فقطعتا النقل المباشر لوقائع ما قال البيت الأبيض إنّه سيكون مؤتمراً صحافياً قبل أن يتبيّن أنّه خطاب ألقاه ترامب وسارع فور انتهائه إلى مغادرة القاعة من دون أن يجيب على أي سؤال. أما شبكة «سي أن أن» التي نقلت التصريح الرئاسي كاملاً فوصفته بـ«حفلة أكاذيب».

وقال المذيع جايك تابر، وهو أحد نجوم المحطّة، فور انتهاء ترامب من الكلام، «يا لها من ليلة حزينة للولايات المتّحدة أن تسمع رئيسها يتّهم الناس زوراً بمحاولة سرقة الانتخابات».

