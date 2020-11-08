الحملتان تجمعان تبرعات تمهيداً لمعركة قضائية

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واشنطن- الوكالات: أطلقت حملتا المرشح الجمهوري دونالد ترامب وخصمه الديموقراطي جو بايدن، دعوات لجمع التبرعات لخوض المعركة القضائية في بعض الولايات بخصوص نتائج الانتخابات الأميركية، في حين ما يزال فرز الأصوات مستمرا. ونشرت الحملتان تغريدات وتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المؤيدين لتقديم التبرعات.

وبعثت حملة ترامب عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني، تقول فيها إن الديموقراطيين يحاولون سرقة الانتخابات، وحثت المؤيدين على حماية نتائج الانتخابات. في المقابل، طالبت حملة بايدن مؤيديها بالمساهمة في حملة التبرعات لخوض المعركة القضائية، وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وضمن انتقاداته المتصاعدة لعمليات الفرز، أكد ترامب أنه سيرفع دعاوى قضائية كثيرة ضد نتائج الانتخابات وضد النظام الأميركي، الذي وصفه بالنظام الفاسد.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن مصادر مطلعة أن وزارة العدل الأميركية وجهت بريدا إلكترونيا إلى المدعين العامين، تخبرهم فيه بأن القانون يسمح بإرسال عسكريين اتحاديين مسلحين إلى مواقع فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد؛ للتحقيق في عمليات تزوير محتملة.

وأضافت نقلا عن مسؤولين سابقين أن رسالة وزارة العدل تثير مخاوف من احتمال تدخل الحكومة في الانتخابات أو في الفرز، خاصة مع تشديد الرئيس ترامب على وقف احتساب الأصوات، التي تصل متأخرة إلى أماكن الفرز.

