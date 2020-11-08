حملة بايدن: ترامب سيطرد بالقوة من البيت الأبيض

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واشنطن- الوكالات: ردت حملة المرشح الديموقراطي جو بايدن، على تقارير تحدثت عن عزم المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، عدم قبول الهزيمة أمام منافسه ولمجحت الى انه سيساق بالقوة خارج البيت الابيض. وجاء في بيان للمتحدث باسم الحملة، أندرو باتيس «مثلما قلنا في 19 يوليو الشعب الأميركي من يحدد مصير الانتخابات». وأضاف المتحدث باسم حملة بايدن قائلا «حكومة الولايات المتحدة الأميركية قادرة على إخراج أي متعد من البيت الأبيض»، على حد تعبيره.

من جهتها، ذكرت مجلة «نيوزويك» نقلا عن مصادر حكومية أنه في حال الوصول إلى هذا السيناريو فإن الخدمة السرية هي التي ستخرج ترامب من البيت الأبيض إذا رفض مغادرته بعد إتمام وإنهاء ولايته الرسمية». وحسب المجلة، فإن «التعديل الـ20 للدستور الأميركي ينص على أن أي رئيس يفقد ولايته في 20 يناير ظهرا، وإذا حاول البقاء بعد ذلك، فإن الحرس نفسه الذي كان مكلفا بحماية صاحب المنصب الأعلى في البلاد، عليه أن يطرده. ونقلت «نيوزويك» عن مسؤول سابق شارك في عملية انتقال السلطة بين الرئيس السابق باراك أوباما وترامب قوله «سيرافقه أفراد الخدمة السرية (إلى خارج البيت الأبيض)، وسيعاملونه كأي رجل عجوز يتجول في الممتلكات». مشددة على أنه «لم يسبق لذلك مثيل في الولايات المتحدة، ولا يوجد تهديد وشيك بحدوث ذلك في يناير المقبل ولكن هناك خطة قائمة في حال منع انتقال السلطة».

من جهته، أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش مكونيل، أنه يعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة في حال خسر ترامب الانتخابات، كما هو مرجح. وقال مكونيل في مؤتمر صحافي إن الانتقال السلمي للسلطات يعود تاريخه في الولايات المتحدة إلى عام 1792.

