حماية «رئاسية» أرضية وجوية لجو بايدن

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ويلمينغتون- الوكالات: أرسلت وحدات الخدمة السرية الأميركية، تعزيزات إضافية إلى مدينة ويلمينغتون في ولاية ديلاوير، تحسبا لفوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. وأكد مصدران أن قوات إضافية من الخدمات السرية أُرسلت إلى ديلاوير منذ الخميس، في حين أشار مصدر أمني لشبكة CNN إلى أن الأمر جاء تحسبا لفوز بايدن. وكشف مصدر مطلع على بروتوكولات وحدات الخدمة السرية عن اتخاذ إجراءات لتأمين المجال الجوي، لافتا إلى أن فريقا موكلا بحماية بايدن كان على أهبة الاستعداد منذ الأسبوع المنصرم. وقال مصدر أمني رفيع هذا متوقع، بل إنه في واقع الأمر متأخر بعض الشيء، لا يشير إلى تخوف بعينه، لافتا إلى أن الإجراءات الأمنية تجري ليلة الانتخابات عادة لكن الخدمة السرية تعاملت بحذر مع الموقف كي لا تبدو وكأنها تتدخل بالانتخابات. وشوهدت تعزيزات أمنية لموكب بايدن من ضمنها حاشية رئاسية مجهزة للتعامل مع أشكال مختلفة من الأخطار والأوضاع وهي ليست جزءا من فرق الخدمة السرية التي تحمي المرشحين عادة. ورفض المتحدث باسم الخدمة السرية كشف مزيد من المعلومات، وقال لأسباب عملياتية أمنية، لا يمكن للخدمة السرية مناقشة الطرف والوسائل والمصادر التي نستخدمها في مهمات الحماية.