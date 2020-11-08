مجموعة مسلحة خططت لمهاجمة مركز الفرز في بنسلفانيا

عربيات ودوليات

فيلادلفيا- الوكالات: تُحقق الشرطة بمخطط محتمل لتنفيذ هجوم على مركز فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة مع احتدام الصراع بين جو بايدن ودونالد ترامب في هذه الولاية، وفق ما ذكرت شبكة « سي ان ان». وقالت إن «الشرطة حصلت على معلومات حول مجموعة، عائلة على الأرجح، تقود سيارة هامر قادمة من فيرجينيا لشن هجوم على مركز فرز الأصوات». وذكرت شرطة مدينة فيلادلفيا أنها انتزعت «سلاحا» وسيارة الهامر التي تلقت البلاغ حولها، وذلك أثناء إجراء فرز الأصوات بالداخل والتي تشير إلى تقدم نسبي لبايدن الذي أصبح على بعد 18 ألف صوت تقريبا من ترامب بعد أن كان يتفوق الثاني بـ90 ألف صوت قبل ساعات. وأفادت الشرطة إنها اعتقلت شخصا من ضمن مجموعة أفراد من خارج الولاية، بعد تلقي البلاغ، وأكدت أنها لا تستطيع الكشف عن معلومات حول التحقيقات في هذه المرحلة.