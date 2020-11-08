«الغارديان»: ترامب حطم رقمه القياسي «لأخطر الأكاذيب»

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لندن - الوكالات: في تعليق على خطاب الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، امس، قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية ان «الرئيس الكذاب قدم في كلمته التي استغرقت 16 دقيقة صورة مخادعة عن الانتخابات تهدد بالتحريض على العنف، وبدا الأمر كأنه موقف يائس اخير من رجل متسلط خائف يمكن ان يشعر بالسلطة، وهي تتلاشي بلا رحمة».

وأشارت الى ان الرئيس الأميركي عاد الخميس الى غرفة الاحاطة بالبيت الأبيض مسرح الانتصارات السابقة مثل تلك المرة التي اقترح فيها استخدام مبيض علاجا لفيروس كورونا، والمرة الأخرى التي ادان فيها «كيو انون» الحركة المهووسة بالمؤامرات ضده، التي يروج لها بكلماته «هم يحبونني».

وذكرت ان ما قدمه ترامب كان صورة مخادعة وخطيرة حيث تشير اتجاهات عد الأصوات الحالية الى انه سيخسر، واعتبر المحرر ذلك ربما محاولة منه لتخويف وردع شبكات التلفزيون عن اعلان الفائز في الساعات القليلة القادمة، كما انها تخاطر بالتحريض على الاحتجاجات والعنف من المؤيدين الذين شُجعوا على اعتبار جو بايدن رئيسا غير شرعي منتخب.

وأضافت «الغارديان» ان ترامب الذي بدا كئيبا ومتشائما، قدم ادعاءات كاذبة من بيان معد مسبقا وتساءل هل هذا افضل ام اسوأ من الأكاذيب المرتجلة؟ وكان مما قاله بشكل مباشر «لو احصيتم الأصوات القانونية فسأفوز بسهولة واذا احصيتم الأصوات غير القانونية فيمكنكم محاولة سرقة الانتخابات منا واذا احصيتم الأصوات التي جاءت متأخرة فنحن ننظر اليها بقوة، فقد جاءت الكثير من الأصوات في وقت متأخر».

واعتبر محرر «الغارديان» ذلك ادعاء جريئا ودراماتيكيا له تداعيات هائلة ولا اساس له على الاطلاق وأضاف انه بعد انكاره في كثير من الأحيان اهمية تدخل قراصنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات قبل 4 سنوات، المح ترامب الى ان استطلاعات الرأي تشكل تهديدا اكثر خطورة. وقال «كان استطلاع وسائل الاعلام تدخلا في الانتخابات بالمعنى الحقيقي لتلك الكلمة من قبل المصالح الخاصة القوية، وهذه الاستطلاعات الزائفة حقا… صممت لابقاء ناخبينا في المنزل وخلق الوهم بزخم بايدن وتقليص قدرة الجمهوريين على جمع الأموال، كانت ما يسمى استطلاعات القمع». وألمح الى تغريدة كتبها مدقق الحقائق في شبكة «سي ان ان» دانييل ديل على «تويتر» «لقد قرأت او شاهدت جميع خطابات ترامب منذ عام 2016، وهذا الخطاب هو اكثر الخطابات التي القاها خداعا على الاطلاق».

