اشتباك علني بين آل ترامب والحزب الجمهوري

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نيويورك - الوكالات: انتقد نجلا الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادة الحزب الجمهوري لعدم دعم والدهم في الانتخابات بشكل كاف. واعتبر النجل الأكبر لترامب، دونالد الابن، ان الحزب الجمهوري اظهر موقفا ضعيفا تجاه دعم الرئيس الأميركي في سعيه للفوز بولاية جديدة، بينما قال اخوه اريك «ناخبونا لن ينسوا هذا لكم ايتها النعاج».

ويعكس هذا النزاع حجم الفجوة بين ترامب والحزب الجمهوري الذي يمثله في سباق الرئاسة.

ورغم ان الانتخابات لم تنته بعد الا ان المرشح الديموقراطي جو بايدن يبدو قريبا من حسم المعركة.

وحذر السيناتور الجمهوري البارز ميت رومني وحاكم ولاية ماريلاند لاري هوغان من اي محاولات لعرقلة العملية الديموقراطية. لكن دونالد الابن الذي يعتقد ان له تطلعات سياسية اظهر غضبه تجاه من يطمحون للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات عام 2024. وقال دونالد الابن على حسابه على موقع تويتر «غياب الفعل عن هؤلاء الطامحين لخوض انتخابات عام 2024 يبدو امرا مفاجئا». وأضاف «لديهم كل الظروف المواتية لكي يظهروا رغبتهم وقدرتهم على خوض الانتخابات لكنهم بدلا عن ذلك يخضعون لعصابة الاعلام عموما لا تقلقوا فدونالد ترامب الحقيقي سوف يقاتل، ويمكنهم ان يكتفوا بالمشاهدة كما اعتادوا».

وكانت التغريدات ردا على تغريدة من ميك غيرنوفيتش احد نشطاء حقوق الرجال ومؤيد لترامب، والتي انتقد فيها مندوبة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي التي يعتقد على نطاق واسع انها تستعد لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024.

ووجهت انتقادات لهايلي من جانب انصار ترامب ومنهم سيناتور ولاية فلوريدا مات غايتز الذي غرد على حسابه على موقع تويتر قائلا «بينما يقوم بعضنا بخوض المعركة دفاعا عن الرئيس ترامب تقوم نيكي هايلي بتأبينه، امر محزن».

وواصل ترامب الابن انتقاده قائلا «أظهر الجمهوريون موقفا ضعيفا لعدة عقود وهو ما سمح لليسار بفعل ما نراه الآن». بينما غرد اخوه اريك قائلا «أين الجمهوريون؟ الا يخوضون المعركة ضد هذا التزوير؟ ناخبونا لن ينسوا هذا لكم ايتها النعاج». وواصل نجلا ترامب ذكر النواب الجمهوريين الذين دعموا والدهم ومدحوهم.

وبدا الاحراج واضحاً في صفوف الحزب الجمهوري اثر اتهامات اطلقها دونالد ترامب بلا دليل حول عمليات تزوير شابت الانتخابات الرئاسية. فبينما تبقي شخصيات وازنة على دعمها له، تعلو اصوات اخرى تنديداً بما اعتبرته استراتيجية تضليل اعلامي «خطيرة» للرئيس المنتهية ولايته والذي صار قاب قوسين او ادنى من خسارة البيت الأبيض لصالح منافسه جو بايدن.

وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا بات تومي عبر قناة «سي بي اس»، ان «خطاب الرئيس ازعجني جداً لأنه ادلى بمزاعم خطيرة للغاية من دون تقديم اي دليل». وأضاف «لا علم لي بأي عملية غش كبيرة». وعبر تويتر، ندد النائب عن تكساس ويل هارد بما وصفه بتكتيك «خطير وسيء» داعياً الى اتمام فرز الأصوات كلها. كما غرد زميله المنتقد دوماً لترامب آدم كينزينغر «توقف عن ترويج المعلومات التضليلية الفاقدة للمصداقية انقلب الامر الى جنون تام».

وقال كارل روف، المستشار السابق للرئيس جورج دبليو بوش الذي فاز بانتخابات العام 2000 عقب مواجهة قضائية في ولاية فلوريدا، ان عمليات تزوير وغش بخصوص مئات آلاف بطاقات الاقتراع في ولايات مختلفة، تحتاج الى مكيدة جديرة بأفلام جيمس بوند لكي تحصل.

