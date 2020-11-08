مستشار ترامب يطالب بـ«قطع رأسي» فوتشي ومدير «FBI»!

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نيويورك - الوكالات: اثار فيديو لستيف بانون مستشار ترامب السابق والذي اقترح فيه قطع رأسي البروفيسور انتوني فوتشي ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر واري ضجة واسعة. وزعم بانون في مقطع الفيديو ان الرئيس دونالد ترامب قد انتصر في الانتخابات رغم ان عددا من الولايات الأساسية لم تنهي بعد عمليات فرز الأصوات، مؤكدا على انه يجب طرد فوتشي وواري.

مقطع الفيديو لبانون كان في بث حي وبقي نحو 10 ساعات وتمت مشاهدته اكثر من 200 الف مرة قبل ان تزيله فيسبوك في حين اوقفت يوتيوب الفيديو على منصتها على اساس انه «يحرض على العنف».

وكان نجل ترامب قد دعا والده الى «الذهاب الى حرب شاملة بسبب الانتخابات»، قائلا «ان الوقت قد حان لتنظيف هذه الفوضى والتوقف عن الظهور كجمهورية موز».

في تطور آخر، اعلنت الادارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأميركية ان رئيسة الادارة التي تشرف على مخزون الأسلحة النووية استقالت من منصبها دون ابداء اسباب. واستقالت ليزا غوردون هاغرتي من رئاسة ادارة الأمن النووي، وهي فرع شبه مستقل من الادارة الأميركية. وقالت الادارة في بيان ان وليام بوكليس يتولى الآن المنصب الشاغر، بالانابة.

وأثار هذا الاجراء انتقادات من السيناتور جيمس اينهوف الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة الذي اشاد بجوردون هاغرتي، وانتقد بشدة وزير الطاقة دان بروليت.

وقال اينهوف في بيان «طلب وزير الطاقة بشكل فعلي استقالتها خلال هذا الوقت يثبت انه لا يعرف ما يفعله في شؤون الأمن القومي ويظهر عدم احترام تام لطبيعة شبه مستقلة للادارة الوطنية للأمن النووي».

