مصر.. انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة

عربيات ودوليات

أدلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بصوته صباح السبت، في انتخابات مجلس النواب، مع بدء المرحلة الثانية من الاقتراع على نواب المجلس.

واقترع السيسي في مدرسة الشهيد مصطفى يسري ابو عميرة بمنطقة مصر الجديدة في محافظة القاهرة.

وكانت الجولة الأولى من المرحلة الثانية، من انتخابات مجلس النواب بدأت عند الساعة التاسعة صباحا في 13 محافظة مصرية.

والمحافظات هي: القاهرة، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر شيخ، والشرقية، والقليوبية، ودمياط، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء. فيما انتهت عمليات التصويت للمصريين في الخارج والتي جرت ايام 4 و5 و6 نوفمبر الحالي.

وتوجه الناخبون الى اكثر من 9400 مركز اقتراع في هذه المحافظات لاختيار مرشحيهم.

وتستمر عملية التصويت، التي تشمل 31 مليون ناخب، لمدة يومين.

وتجري انتخابات مجلس النواب المصري تحت اشراف قضائي كامل.

وكانت الجولة الأولى من انتخابات البرلمان تمت في اواخر اكتوبر الماضي.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات ان نسبة المشاركة في هذه الجولة بلغت 28%.

ومن المقرر ان تنظم جولتا اعادة في اواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر، للدوائر الانتخابية التي لم تصل الى نسبة الحسم.

ويُجرى التصويت وفقا لقانون انتخابي جديد ينص على تخصيص 50 بالمئة من مقاعد مجلس النواب المنتخبة البالغ عددها 568 لقوائم مرشحين مغلقة ومعدة سلفا.

ويخصص القانون باقي المقاعد الخاضعة للانتخاب الى مرشحين فرادى.

ويتنافس فى هذه المرحلة 2083 مرشحا فرديا فى 70 دائرة انتخابية لشغل 142مقعدا، بينما تتنافس اربعة قوائم تضم 284 مرشحا لشغل 142مقعدا مخصصة للقوائم.

