مرسيليا استعاد نغمة الانتصارات

دوليه

استعاد مرسيليا نغمة الانتصار بتغلبه على مضيفه ستراسبورغ 1-0 اول من أمس، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي.وكان الفريق المتوسطي سقط في آخر مباراتين بنتيجة واحدة 3-0 أمام مانشستر سيتي الإنكليزي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. وفي مباراة باهتة، حقق مرسيليا المطلوب بفضل تسديدة من مورغان سانسون في الدقيقة 72. ورفع مرسيليا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، مقابل ست نقاط لستراسبورغ في المركز التاسع عشر قبل الأخير.ولعب مرسيليا مباراة أقل بعد تأجيل مباراته مع لنس بعد اكتشاف إصابة «أكثر من عشرة لاعبين» لدى النادي الضيف.

