ليفربول وسيتي .. لقاء كبير

دوليه

يواجه مانشستر سيتي الساعي إلى استعادة سيطرته على الدوري الإنكليزي اختبارا صعبا اليوم عندما يستضيف ليفربول المتصدر وحامل اللقب في قمة المرحلة الثامنة. ويتخلف مانشستر سيتي بخمس نقاط عن ليفربول، وإن كان رجال المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا يملكون مباراة مؤجلة، لكن الخسارة ممنوعة أمام الأبطال في ملعب الاتحاد اليوم.

وبعدما استهل مانشستر سيتي الموسم بقوة عندما تغلب على مضيفه ولفرهامبتون 3-1، تلقى هزيمة مذلة على أرضه أمام ليستر سيتي 2-5، ثم سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ليدز يونايتد العائد حديثا الى دوري الاضواء 1-1، قبل ان يسقط في الفخ ذاته وبالنتيجة ذاتها أمام وست هام يونايتد مكتفيا بفوزين على أرسنال وشيفيلد يونايتد بنتيجة واحدة 1-0.

وعلى الرغم من فوز مانشستر سيتي خمس مرات في مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات، آخرها على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 3-0 الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن مستواه.

ويعاني سيتي من الإصابات المتكررة لهدافه التاريخي الدولي الارجنتيني سيرخيو أغويرو، بالاضافة إلى مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس العائد للتو من الاصابة وكللها بهدف في مرمى اولمبياكوس بعد دخوله بديلا.

واعترف جيزوس بأهمية مباراة ليفربول بالنسبة لآمال سيتي في اللقب، وقال «إنها مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، إنها مواجهة مباشرة ضد متصدر الترتيب».

وأضاف «نحن بحاجة إلى أن نكون مركزين جدا، وخاصة أننا نلعب على أرضنا. نحن بحاجة إلى اللعب بطريقتنا ومحاولة الفوز بالمباراة. نحتاج إلى الفوز بهذه النقاط الثلاث إذا أردنا أن نتطلع للفوز بالدوري الممتاز مرة أخرى».

وفي الوقت الذي يحاول فيه سيتي العودة إلى ثبات المستوى والنتائج، عاد ليفربول إلى أفضل حالاته على الرغم من غياب قطب دفاعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب الاصابة.

واضطر مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب إلى المداورة بين الواعدين ريس ويليامز وناثانيال فيليبس كشريك لجو غوميز في قلب الدفاع، لتعويض غياب فان دايك، وذلك بعد إصابة لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي شغل هذا المركز في مباراتين بعد إصابة المدافع الدولي الهولندي.

وحقق ليفربول الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات بفضل قوته الهجومية الضاربة وصلابته الدفاعية رغم غياب فان دايك حيث استقبلت شباكه هدفين فقط منذ اصابة الاخير التي ستبعده على الارجح عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ويدخل ليفربول المتصدر بفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي، المباراة منتشيا بفوزه الساحق على مضيفه أتالانتا الإيطالي بخماسية نظيفة في دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة بفضل هاتريك لمهاجمه الوافد حديثا الدولي البرتغالي ديوغو جوتا. وقال حارس مرماه الدولي البرازيلي أليسون بيكر «لسنا فريقا مكونًا من لاعب واحد فقط. كانت الأسابيع الماضية صعبة بالنسبة لنا لأننا فقدنا بعض اللاعبين المهمين في تشكيلتنا، لكن الآن لدينا العديد من اللاعبين الذين عادوا أيضا».

وتشهد المرحلة مباراة مهمة اخرى تجمع اليوم بين ليستر سيتي وضيفه ولفرهامبتون، فيما يحل توتنهام ضيفا على وست بروميتش الثامن عشر في اختبار سهل امام فريق يعتبر احد ثلاثة لم تتذوق طعم الفوز في الدوري حتى الان الى جانب شيفيلد يونايتد وبيرنلي.

