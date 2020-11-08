انطلاقة جوتا تضع فيرمينو تحت الضغط

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شكّلت الانطلاقة الصاروخية للوافد الجديد البرتغالي ديوغو جوتا مع ليفربول بطل الدوري الانكليزي معضلة «ايجابية» للمدرب الالماني يورغن كلوب في خط الهجوم حيث بات يهدد مكان البرازيلي روبرتو فيرمينو في التشكيلة الاساسية.

وقدّم جوتا أوراق اعتماده لإمكانية اللعب أساسيًا في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الانكليزي الممتاز امام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد اليوم،

عندما سجّل هاتريك في فوز ليفربول بخماسية نظيفة على أتالانتا الايطالي الثلاثاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.وترك الدولي البرتغالي بصمته بشكل سريع منذ انضمامه من ولفرهامبتون مطلع الموسم الحالي مقابل 41 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار(.وسجل جوتا (23 عامًا) في مباراته الاولى على ارضه في ملعب “أنفيلد رود” خلال الفوز 3-1 على ارسنال في المرحلة الثالثة من الـ «برميرليغ»، وبات في رصيده الآن سبعة أهداف في 10 مباريات، بينها ستة

في المباريات الاربع الاخيرة في جميع المسابقات. وفي العام 2020، يملك البرتغالي أهدافًا أكثر مع ليفربول من فيرمينو الذي اكتفى بهدف وحيد هذا الموسم وخمسة خلال العام الحالي. وصحيحٌ أن غلّة فيرمينو التهديفية خلال تواجده في أنفيلد لم تقارع تلك التي يمتلكها محمد صلاح او ساديو مانيه، الا ان تحركاته والمجهود الهائل الذي يبذله على ارض الملعب جعلته عنصرًا أساسيًا ومهمًا في كتيبة كلوب.

ويعتمد نجاح ليفربول متصدر الدوري بشكل كبير على الجهد الكبير الذي

يبذله الفريق على ارض الملعب وعلى المهاجمين الذين يقودون تكتيك الضغط العالي الذي يحبذه كلوب. إلا أن الدولي البرتغالي ليس غريبًا عن هذا الاسلوب الذي يعتمده ايضًا مواطنه المدرب نونو اسبيريتو سانتو مع فريق الذئاب. وساهم هذا الامر في دخول جوتا الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع باشوش فيريرا في بلاده في العام 2014، سريعًا في أجواء الفريق الاحمر وبدأ أساسيًا أمام أتالانتا على حساب فيرمينو. ولطالما اعتمد كلوب على البرازيلي في المباريات الكبرى وسيترقب الجميع عمّا إذا سيبقيه ضمن مخططاته امام سيتي اليوم.

