ريال مدريد يحل ضيفاً على فالنسيا

دوليه

يشد ريال مدريد الرحال إلى ملعب ميستايا اليوم في رحلة دائمًا ما تكون صعبة ليلتقي مع فالنسيا ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني.

ويعيش النادي الملكي أفضل فتراته بعد أن انتصر في الكلاسيكو على برشلونة ثم سحق قادش بأربعة أهداف مع عودة نجمه البلجيكي إدين هازارد بكل قوته في الآونة الأخيرة.

وعلى النقيض من ريال قام فالنسيا ببيع عدد كبير من نجومه وبات يعتمد على لاعبين شباب، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في النتائج جعله يحتل المرتبة الثالثة عشر برصيد 8 نقاط فقط.

ويمتلك النادي الملكي تاريخًا مقلقًا أمام فالنسيا في بطولة الدوري بسبب خسارته في العديد من النسخ خلال السنوات الماضية، وهو يسعي الى تفادي هذا المصير في لقاء اليوم عبر تحقيق الانتصار.

وتدرب ريال بعد تحقيق انتصار مهم في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان 3-2، هو الأول له في المسابقة خلال الموسم الحالي،استعدادا لزيارة ملعب ميستايا، وسط احتمالية عودة النرويجي مارتن أوديغارد مرة أخرى إلى صفوف الأبيض الملكي.

ويمكن أن يستعيد الفرنسي زين زيدان مدرب الريال أوديغارد للمشاركة ضد فالنسيا، خاصة أنه عاد للعمل بجد بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وكان النرويجي ضمن مجموعة البدلاء الذين تدربوا الأربعاء بوتيرة أكبر في المدينة الرياضية لريال مدريد.

ويواصل المصابون، داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا وناتشو فرنانديز، خططهم للتعافي في الوقت الحالي، بينما يظل البرازيلي ميليتاو في منزله بعد إصابته بفيروس كورونا.

وعانى اللاعبون الأساسيون الذين لعبوا ضد إنتر من إجهاد بدني كبير واستعادوا قوتهم بفضل أنشطة العلاج الطبيعي.

ومن بين هؤلاء يبرز اللاعب البلجيكي إدين هازارد الذي خضع للفحص بعد تلقيه كدمة قوية في كاحله الأيسر، الذي لم يجرِ فيه عملية جراحية، وهو ما لا ينبغي أن يمنعه من اللعب في ميستايا بعد المشاركة في مبارياتين متتاليتين مع «الميرينغي» بعد فترة من الغياب.

من جانب آخر، انتهت مباراة إلتشي أمام ضيفه سيلتا فيغو بالتعادل 1-1 اول من أمس في الجولة التاسعة.وافتتح فيديل شافيز التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 4 من ركلة جزاء ثم أدرك سانتي مينا التعادل للضيوف في الدقيقة 41.ويحتل إلتشي المركز التاسع مؤقتاً بـ11 نقطة فيما يأتي سلتا فيغو في المركز 17 مؤقتاً بـ7 نقاط.

