يوفنتوس لتجاوز عقبة لاتسيو

دوليه

يسعى يوفنتوس إلى تخطي لاتسيو عندما يلتقيه اليوم ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي. ويبتعد يوفنتوس في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن ميلان المتصدر وهو يأمل في تذليل الفريق عبر الفوز في لقاء اليوم. وعاد إلى صفوف فريق المدرب الإيطالي اندريه بيرلو نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الجولة الماضية بعد شفاءه من فيروس كورونا ما يشكل دفعه معنوية للفريق في مواجهة لاتسيو اليوم.

من جانبه تلقى لاتسيو ضربة قوية قبل مواجهة اليوم. ووفقًا لصحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن اختبارات فيروس كورونا التي أجراها لاعبو لاتسيو، اليوم، أثبتت وجود 3 حالات إيجابية. وأشارت إلى أن لاتسيو لم يكشف عن أسماء المصابين حتى الآن، رغم أن النادي أجرى لهم اختبارًا جديدًا وجاءت النتائج إيجابية أيضًا. وكان الاتحاد الأوروبي، قد منع الثلاثي شيرو إيموبيلي ولوكاس ليفا وتوماس ستراكوشا من اللعب مع لاتسيو ضد زينيت سان بطرسبرغ في دوري الأبطال؛ بسبب اشتباه في إصابتهم بكورونا. وسبق أن كذّب لاتسيو نتيجة اختبارات اليويفا، وزعم أن لاعبيه غير مصابين بالفيروس. وكان ساسولو أهدر فرصة اعتلاء الصدارة ولو بشكل مؤقت بعد تعادله أول من أمس مع ضيفه أودينيزي المتواضع سلبياً، ضمن المرحلة السابعة. ورفع ساسولو رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ميلان المتصدر، فيما رفع أودينيزي رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير. وكان بإمكان ساسولو الحصان الأسود لهذا الموسم اعتلاء صدارة الترتيب لو فاز على ضيفه بانتظار مباراة ميلان وفيرونا اليوم، لكنه أهدر الفرصة.

