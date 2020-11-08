دزيكو مصاب بـ «كورونا»

دوليه

أعلن البوسني إدين دزيكو، مهاجم روما، أول من أمس، إصابته بفيروس كورونا المستجد. ونشر دزيكو، على حسابه الرسمي بشبكة «إنستغرام» صورة له، وكتب عليها: «مرحبًا بالجميع.. للأسف جاءت نتيجة مسحتي إيجابية في اختبارات فيروس كورونا، وكما تعلمون، يجب عليَّ احترام فترة الحجر الصحي».

وأضاف: «أريد طمأنة كل من يعرفني. لحسن الحظ ليس لديَّ أي أعراض، لكني سأضطر إلى الابتعاد عن الزملاء لبضعة أيام، بينما سأبقى معهم بعقلي وقلبي بدءًا من اليوم يحيا روما». ويستعد روما لمواجهة جنوى، اليوم على ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

