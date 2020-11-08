عودة موراتا وكوكي إلى المنتخب

دوليه

أعاد مدرب المنتخب الإسباني لويس أنريكي اول من أمس مهاجم يوفنتوس الإيطالي ألفارو موراتا وزميله السابق في أتلتيكو مدريد لاعب الوسط كوكي إلى تشكيلة «لا روخا» لخوض المباراة الدولية الودية ضد هولندا ومباراتي ألمانيا وسويسرا في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية. وغاب مورتا (28 عاما) عن تشكيلة المنتخب الاسباني منذ نوفمبر 2019، . في المقابل، خاض كوكي مباراة واحدة مع المنتخب الاسباني منذ خروجه المفاجئ من ثمن نهائي كأس العالم 2018 في روسيا. وتلعب إسبانيا مع مضيفتها هولندا وديا الأربعاء المقبل في أمستردام، قبل أن تحل ضيفة على سويسرا في 14 نوفمبر الحالي في بازل، على أن تستيضيف ألمانيا بعد 3 أيام في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية. وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة في المستوى الأول برصيد سبع نقاط بفارق نقطة أمام ألمانيا وأوكرانيا، فيما تحتل سويسرا المركز الأخير برصيد نقطتين. والتشكيلة هي: لحراس المرمى: دافيد دي خيا (مان يونايتد)، كيبا أريسابالاغا (تشلسي)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو). وللدفاع: سيرجي روبرتو (برشلونة)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، سيرخيو راموس (ريال مدريد)، باو توريس (فياريال)، إنييغو مارتينيس (أتلتيك بلباو)، خوسيه لويس غايا (فالنسيا)، سيرخيو ريغيلون (توتنهام)، إريك غارسيا (مانشستر سيتي).

وللوسط: فابيان رويس (نابولي)، سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري هرنانديز (مانشستر سيتي)، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، كوكي وماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد)، سيرجيو كاناليس (ريال بيتيس(. وللهجوم: ميكيل أويارسابال (ريال سوسييداد)، أنسو فاتي (برشلونة)، فيران توريس (مانشستر سيتي)، جيرارد مورينو (فياريال)، داني أولمو (لايبزيغ الالماني)، أداما تراوري (ولفرهامبتون)، ألفارو مورتا (يوفنتوس).

