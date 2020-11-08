لوف استدعى سانيه وغوندوغان

دوليه

أعاد مدرب منتخب المانيا يواكيم لوف اول من امس كل من مهاجم بايرن ميونيخ لورا سانيه ولاعب وسط مانشستر سيتي الانكليزي ايلكاي غوندوغان الى تشكيلة الـ «مانشافت» التي ستواجهة جمهورية التشك وديًا، قبل أن تخوض آخر جولتين من دور المجموعات لدوري الامم الاوروبية ضد اوكرانيا واسبانيا. .وتحتل المانيا بطلة العام عام 2014 المركز الثاني مع 6 نقاط خلف اسبانيا المتصدرة بسبع نقاط، وامام اوكرانيا بفارق المواجهة المباشرة فيما تحتل سويسرا المركز الاخير مع نقطتين.وتستضيف المانيا في لايبزيغ جمهورية التشك وديًا في 11 الشهر الحالي، قبل أن تستقبل اوكرانيا في 14 منه ضمن البطولة القارية في المدينة ذاتها على أن تحل ضيفة على «لا روخا» بعد ثلاثة ايام في اشبيليه في مواجهة مصيرية.وغاب سانيه وغوندوغان عن النافذة الثانية لمعاناة الاول من الاصابة في حين اصيب الثاني بفيروس كورونا المستجد، الذي سيحرم كل من كاي هافيرتس صانع العاب تشلسي الانكليزي، نيكلاس زوليه مدافع بايرن ميونيخ وايمري جان لاعب وسط بوروسيا دورتموند من الانضمام الى الفريق. فيما سيغيب ايضًا كل من يوليان دراكسلر لاعب باريس سان جرمان الفرنسي ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيغ بداعي الاصابة.ورغم عودة الحارس مارك-اندريه تير شتيغن الى فريقه برشلونة الاسباني بعد غياب لفترة طويلة بسبب عملية جراحية في الركبة، الا ان لوف ابقاه خارج التشكيلة. واستدعى للمرة الاولى الى المنتخب الاول كل من فيليب ماكس (27 عامًا) ظهير ايسر ايندهوفن الهولندي وفيليكس اودوكهاي (23 عامًا) مدافغ أوغسبورغ. والتشكيلة هي: لحراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، بيرند لينو (ارسنال)، كيفن تراب (اينتراخت فرانكفورت)، أوليفر باومان (هوفنهايم). خط الدفاع: ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، نيكو شولتس (بوروسيا دورتموند)، روبن غوسنس (أتالانتا)، مارسيل هالستنبرغ وبنيامين هنريخس (لايبزيغ)، ثيلو كيهرر (باريس سان جرمان)، روبن كوخ (ليدز يونايتد)، أنطونيو روديغر (تشلسي)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)، نيكلاس ستارك (هرتا برلين)، فيليب ماكس (ايندهوفن)، فيليكس اودوكهاي (أوغسبورغ). خط الوسط: يوليان براندت ومحمود داوود (بوروسيا دورتموند)، ليون غوريتسكا ويوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)، طوني كروس (ريال مدريد)، فلوريان نويهاوس ويوناس هوفمان (بوروسيا مونشنغلادباخ)، نديم أميري (باير ليفركوزن)، ايلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي). خط الهجوم: لوكا فالدشميدت (فرايبورغ)، تيمو فيرنر (تشلسي)، لوروا سانيه وسيرج غنابري (بايرن ميونيخ).

