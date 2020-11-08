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دوليه

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طبيب مارادونا يعلن بقاءه في المستشفى


أعلن ليوبولدو لوكي، طبيب الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، أنّ الأخير سيبقى في المستشفى لأيام عديدة بعد العملية الجراحية التي خضع لها الثلاثاء في الدماغ بسبب ورم دموي. وقال لوكي، أحد الجراحين الذين شاركوا في العملية الجراحية التي اعتبرت ناجحة، في مؤتمر صحافي أنّ مارادونا شهد: «نوبات من الارتباك تتطلب العلاج لعدة أيام»، مضيفاً أنّ مارادونا «موافق» على هذا التشخيص.
وعلى الرغم من أنّ مارادونا أكد مرات عدة أنّه لا يتعاطى الكوكايين منذ سنوات، لكن الآن مدمن على الكحول بحسب المقربين منه ووسائل اللإعلام.


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