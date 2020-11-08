هزما العربي والقادسية الأبيض والبرتقالي في نهائي «الطائرة»

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تتكرر المواجهة في 07:00 مساء اليوم بين الكويت وكاظمة في نهائي بطولة دوري الكرة الطائرة لموسم 2019 – 2020 على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، كما يلعب القادسية مع العربي في 05:30 لتحديد المركز الثالث.

وبلغ الأبيض والبرتقالي المباراة النهائية بعد أن هزما العربي والقادسية أول من أمس في الدور نصف النهائي من المربع الذهبي للبطولة. وفاز الكويت على العربي بصعوبة 3-1 (25-23، 20-25، 25-22، 26-24)، فيما عانى كاظمة كثيراً قبل أن يتغلب على القادسية 3-2 (25-23، 25-18، 22-25، 19-25، 15-12).

وكان الفريقان التقيا في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الاسبوع الماضي وتمكن الكويت من هزيمة خصمه دون صعوبة بثلاثة اشواط نظيفة محققاً اللقب عن جدارة واستحقاق.

ويأتي لقاء اليوم النهائي ليؤكد تنافس الفريقين على اغلب البطولات المحلية في المواسم الأخير حيث يعتبر اللقاء ثأرياً بالنسبة لكاظمة الساعي إلى تأكيد قدرته على هزيمة الكويت القوي.

ويقود البرتقالي مدربه الصربي الكسندر سفينتش الطامح إلى قيادة فريقه إلى لقب الدوري الذي يعتبر أهم القاب الموسم وهو يعتمد على لاعبيه عبدالعزيز شاكر وناصر الرفاعي ومحمد اسحاق ومشعل العمر وعبدالرحمن المطوع إلى جانب المحترف الدومينيكاني الفيس كونتريراس.

في المقابل يضم الأبيض نخبة من اللاعبين المميزين مثل نجوم الفريق عبدالله جاسم، عبدالله بوفتين، سلطان خلف، عامر السليم، إبراهيم صفر إلى جانب النجم الشاب عبدالعزيز نجم، يقودهم المدرب التونسي المميز خالد بلعيد قائد انتصارات الابيض في المواسم الاخيرة.

ومن المنتظر أن تكون المباراة مغايرة عن لقاء نهائي الكأس الذي هيمن عليه الأبيض منذ البداية حيث يرغب كاظمة في قول كلمته في لقاء اليوم وهو الأمر الذي يتطلب أن يقدم لاعبوه أفضل مستوياتهم لمجاراة تألق الكويت وقوة ادائه.

يذكر أن البطولة تأجلت منذ شهر مارس الماضي بسبب تفسي فيروس كورونا المستجد، ثم تأجلت من جديد الشهر الماضي بسبب حل مجلس إدارة الاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة أمور الاتحاد.

