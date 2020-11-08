«الهيئة» تدعم ترشيح المسلم لرئاسة «الدولي للسباحة»

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أبدى حمود فليطح مدير الهيئة العامة للرياضة سعادته بقرار الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للسباحة التي انعقدت امس في العاصمة العمانية مسقط بدعم ترشيح القارة الآسيوية لحسين المسلم لتولي منصب رئيس الإتحاد الدولي للسباحة للفترة 2021 -2025. وقال فليطح»: الحكومة متمثلة بالهيئة العامة للرياضة تدعم قرار الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للسباحة بترشيح الكابتن حسين المسلم لمنصب رئيس الإتحاد الدولي للسباحة كون المسلم من الكفاءات الكويتية الرياضية التي تمثل الشباب الرياضي خير تمثيل اسيويا ودولياً». واضاف فليطح: «يعتبر هذا المنصب مهماً دولياً كون الاتحاد الدولي للسباحة أكبر اتحاد دولي يشمل 6 رياضات أولمبية مختلفة ( سباحة، غطس، كرة ماء، سباحة إيقاعية، ومسافات طويلة للمياه المفتوحة ) في البرنامج الاولمبي ويضم 49 ميدالية متنوعة من كل نوع خلال دورة الألعاب الأولمبية، وفخر كبير لجميع الرياضيين الكويتيين بأن تتقدم القارة الآسيوية رسمياً بترشيح المسلم لهذا المنصب. “واشار فليطح الى انه يعرف المسلم شخصياً ولفترة طويلة امتدت لأكثر من 45 سنة كلاعب مميز بنادي كاظمة، وبطل من أبطال الكويت بالسباحة ويمتاز بشخصية ذات روح رياضية عالية ومحبوبة لدى الجميع وكذلك من الإداريين الرياضيين المتميزين والناجحين على مستوى دولة الكويت والعالم، وتمنى له التوفيق والنجاح.

