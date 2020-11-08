كيف سيتم تعديل.. الأساسي؟

محلية

يقال «اكيد» بأن خطوات تعديل النظام الاساسي للاندية الرياضية قد بدأ بمخاطبات من هيئة الرياضة للاندية الرياضية لابداء الرأي في بعض التعديلات في بنود النظام الاساسي للاندية الرياضية قبل اقرارها... وبالطبع هذه خطوة موفقة من هيئة الرياضة بالبدء في تعديل بعض مواد قانون 87/2017 التي اعطت الصلاحية الكاملة من غير مراجعة لسلبيات ما تم اقراره في بعض الاندية خصوصا في رسوم التسجيل و الانتخاب وايضا في تشكيل لجنة لادارة الانتخابات وبعض الامور الخاصة في ادارة الجمعيات العمومية .. (هذه الامور نوهت عنها عند صدور القرار وانها ستكون محل خلاف ودمار في الشأن الرياضي المحلي ... ولكن لا مجيب من قيادات الرياضة ؟) وكان ذلك بسبب ان لا يكون هناك تدخل من قبل الحكومة ممثلة بمجلس ادارة والهيئة التنفيذية لهيئة الرياضة في شؤون الهيئات الرياضية الاهلية.

وما علمته من بعض المصادر الرياضية في بعض الاندية بأن هناك رفضا تاما لبعض النقاط التي اثيرت والتي يجب ان تتغير بناء على تشاور هيئة الرياضة مع اللجنة الاولمبية الكويتية والدولية ... الخ . وهذا بالطبع سيكون محور خلاف جديد بين الحكومة و الهيئات الرياضية الاهلية في وقت تعاني الدولة من قضايا محلية داخلية لها اهمية اكثر من اي موضوع رياضي.. الامر الذي اتمنى ان يراعي كل طرف التوقيت المناسب لهذه الامور وتأجيلها الى تشكيل الحكومة الجديد واستقرار الوضع السياسي الداخلي.... فمكافحة كورونا هي الهم الاول للدولة وانتخابات مجلس الامة هي الهم الثاني ومن ثم تشكيل «حكومة انقاذ ينتظر الشعب ان تكون حكومة كفاءات وليست حكومة مجاملات... فالقادم يجب ان يكون افضل من الماضي في جميع مناحي الحياة في دولة الكويت والشأن الرياضي يجب ان يتم على مبادئ الرياضة «الروح الرياضية» ...

والله من وراء القصد.

