الخالد أشاد بعطاء الرياضيين

محلية

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد اعتزاز الكويت بأبنائها الرياضيين ورعايتها لهم والاهتمام الكبير بالرياضة بمختلف مجالاتها الأمر الذي ترجمه إنشاء هيئة عامة تقوم على شؤون الرياضة والرياضيين في البلاد، منوهاً بالسجل الحافل بالإنجازات لرياضيي ورياضيات الكويت في مختلف الرياضات الجماعية والفردية وبمختلف الساحات. جاء ذلك لدى استقبال الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة حارس مرمى نادي الكويت والمنتخب الوطني السابق خالد الفضلي ، يرافقه شقيقه أحمد الفضلي لاعب نادي القادسية بمناسبة إعتزاله حديثاً، حيث تناول اللقاء السجل الحافل بالعطاء والإنجاز للشقيقين محلياً وخارجياً، وتمنى خلاله الخالد للشقيقين التوفيق في مرحلة ما بعد الاعتزال. من جهته أعرب خالد الفضلي عن سعادته بلقاء الشيخ فواز الخالد، مقدما له كل الشكر والتقدير على حسن استقباله وتكريمه لشقيقه أحمد. وأضاف: «هذه لفته طيبة من الشيخ فواز وتدل على حرصه على مساندة ودعم الرياضة والرياضيين».من جانبه عبر أحمد الفضلي عن شكره وتقديره لمحافظ الأحمدي على التكريم الذي حظي به بمناسبة اعتزاله».

