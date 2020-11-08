قمة في «كأس اليد» اليوم

محلية

يبدأ الكويت مشوار الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس الاتحاد لكرة اليد بصورة قوية عندما يلتقي السالمية اليوم في 06:15 ضمن المجموعة الاولى من البطولة، كما يتواجه اليوم أيضاً الشباب مع النصر في 08:00 ضمن المجموعة ذاتها، فيما يلعب خيطان مع الساحل في 04:30 ضمن منافسات المجموعة الثانية، وتقام المباريات الثلاث على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويدخل الأبيض اللقاء وهو منتشي بتتويجه بطلاً للدوري الاسبوع الماضي للمرة الثامنة على التوالي والعاشرة في تاريخ البطولة وهو يسعى الى مواصلة مشوار حصد البطولات من خلال تحقيق لقب الكأس للمرة الثامنة على التوالي أيضاً.

ويسيطر الكويت على جميع البطولات المحلية منذ سبعة مواسم حقق فيها جميع البطولات الممكنة على المستوى المحلي ولم ينهزم في اي مباراة في سلسلة دامت 169 مباراة قبل أن يسقط أمام السالمية بالذات في القسم الاول من دوري الدرجة الممتازة، وهي الهزيمة التي تسبب في استقالة مدرب الفريق المصري مجدي ابوالمجد وتعيين مساعدة الوطني هيثم الرشيدي بدلاً منه على رأس الجهاز الفني للفريق.

وجاء تتويج الكويت في بطولة الدوري الاسبوع الماضي بعد أن هزم السالمية أيضاً في الجولة الاخيرة من البطولة الامر الذي يمنح لقاء اليوم سمة خاصة كونه يجمع بين أفضل فريقين قدما مستويات في الدوري. ويقود السماوي المدرب الوطني أحمد فولاذ الذي يطمح الى تكرار الفوز على الكويت في لقاء اليوم وايقاف سلسلة تتويج الأبيض في البطولات المحلية المستمرة منذ سبعة مواسم متتالية.

وتبدو مهمة السالمية صعبة جداً نظراً لرغبة الكويت في مواصلة تحقيق الفوز والتتويج بالألقاب المحلية عبر استغلال الافضلية التي يتمتع بها الفريق الذي يضم كتيبة من أفضل اللاعبين المحليين.

وفي المباراة الثانية يسعى خيطان المتأهل الى دوري الأضواء هذا الموسم، الى مواصلة عروضة القوية وتحقيق الفوز على الساحل المتواضع، فيما ستكون المنافسة على اشدها في المباراة الاخيرة بين الشباب والنصر نظرا لتقارب مستوى الفريقين.

