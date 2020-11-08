الحشان قاد القادسية لتجاوز الجهراء

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قاد البديل سيف الحشان فريقه القادسية الى فوز صعب على الجهراء بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة السادسة من دوري التصنيف والتي شهدت أول من أمس أيضاً فوز الشباب على الفحيحيل 2-0 والساحل على خيطان 3-0.

ورفع الأصفر رصيده الى 5 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة واحدة وعزز صدارته في المسابقة، فيما تجمد رصيد الجهراء عند 6 نقاط.

وبدأ الأصفر اللقاء بقوة عندما فهد الأنصاري التسجيل في الدقيقة الثانية اثر ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء سددها الأنصاري ضعيفة مرت من تحت الحارس بندر سليمان الذي فشل في التعامل معهما.

ورغم محاولات القادسية لتعزيز تقدمه الا أن النتيجة ظلت على حالها حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما تلقى العاجي أحمد تيتي مهاجم الجهراء تمريرة طولية انفرد على اثرها بالحارس خالد الرشيدي فتجاوزه وسدد في المرمى محرزاً هدف التعادل.

ودخل الأصفر الشوط الثاني باحثاً عن هدف الفوز ورمى بثقله في الهجوم لكن معظم هجماته افتقدت الى الفاعلية، في الوقت الذي اعتمد فيه الجهراء على الهجمات المرتدة التي شكل بعضها خطورة على مرمى القادسية.

وبينما كان اللقاء يتجه الى النهاية بنتيجة التعادل، تلقى الحشان تمريرة في منتصف الملعب فتجاوز مدافع الجهراء وتقدم بالكرة ثم سدد بقوة في الزاوية اليسرى لبندر سليمان محرزاً هدف الفوز الذي منح الأصفر 3 نقاط جديدة (85). وأشهر الحكم هاشم الابراهيم البطاقة الحمراء في وجه مدافع الجهراء مساعد طراد ومدافع القادسية راشد الدوسري في الوقت بدل الضائع من المباراة. وفي اللقاء الثاني، واصل الفحيحيل تراجعه بعد البداية القوية وتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي بسقوطه أمام جاره الشباب 0-2. وتجمد رصيد الفحيحيل عند 9 نقاط، فيما رفع الشباب رصيده الى 8 نقاط. وافتتح الشباب التسجيل مبكراً بعد مرور 34 ثانية فقط عند استلم عبدالمحسن التركماني الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة على يمين الحارس خالد العجاجي. وطغى الحماس الزائد على أداء الفريقين مقابل قلة التركيز فاستمرت النتيجة على حالها حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عندما سجل على أشكناني الهدف الثاني للشباب اثر هجمة مرتدة قادها أوسينو نداي ومرر الى أشكناني الذي سدد من حدود المنطقة في الشباك مانحاً الشباب فوزه الثاني على التوالي. وفي مباراة ثالثة، استعاد الساحل نغمة الفوز بتغلبه على خيطان بثلاثية لمهاجمه البرازيلي في الدقائق 57 من ركلة جزاء، و61 و68، ليرفع الساحل رصيده الى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد خيطان عند نقاطه الأربع.

