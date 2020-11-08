المطوع والظفيري والأنصاري.. «الخبرة مو استعرض»

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يعد عنصر الخبرة من العوامل الاساسية التي تساعد الفرق على حسم المباريات ومتى ما توفر ذلك في صفوف اي فريق فانه سيكون قادرا على ترجيح كفته، لكن ما يحدث في القادسية فيما يتعلق في الخبرة فالامر مختلف. وبما ان صفوفه تضم عددا لايستهان به من اصحاب الخبرة وفي ظل ان الجهاز الفني يسعى لاعداد الفريق لدوري الدرجة الممتازة من خلال افساح المجال لبعض اللاعبين الشباب بالمشاركة في مباريات دوري التصنيف مع الابقاء على اللاعبين الخبرة الا ان مثل هؤلاء اللاعبين كثيرا ما لا تكون مشاركتهم ايجابية. فمن الناحيتين الفنية والبدنية يعتبر هؤلاء اللاعبون مميزون الا انهم لايسخرون ما يتمتعون به عطاءت بالشكل السليم لمصلحة الفريق ففي مباراة الاول من امس ضد الجهراء التي انتهت لصالح الاصفر 2-1، تناسى ثلاثي الخبرة بدر المطوع وفهد الانصاري واحمد الظفيري ان هناك فوزا في النهاية يطمح له الفريق وتنتظره الجماهير ولكنهم «اشتروا الكرة» فلا يمكن ان تمرر اي كرة الا عن طريق احدهم واسرفوا وبالغوا بالتمريرات والاستعراض المهاري وهذا ما شجع دفاعات الجهراء على الاستبسال. كما ان هذا اللعب الاستعراضي المنحصر ما بين الثلاثي فقط لايمكن ان يخدم المهاجمين طالما انهم يمررون لانفسهم وكل منهم يبحث عن الآخر او يعطف احدهم ويلعب كرة لعيد الرشيدي او عدي الصيفي في حين لا يقدمون الكرة للمهاجمين النيجيري دينيس سيسوجو او البرازيلي لوكاس غاوتشو الا في اضيق الحدود ومن ثم يصبح موقفهم صعبا في ظل الانتقادات التي تطالهم من الجماهير القدساوية وعموما على اصحاب الخبرة المطوع والانصاري والظفيري وبعض زملائهم ممن ينتهجوا اسلوبهم ان يكونوا اكثر جدية فلا يعقل ان الاصفر يعاني امام كل الخصوم سواء كبير او صغير ومن ثم يخرجوا من المباراة وهم فقط استعرضوا وقدموا ما يحلو لهم فالاستمرارية على ذلك يعني الكثير من المعاناة تنتظر الاصفر.

