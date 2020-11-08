التحكيم.. إعادة نظر

محلية

ما قام به حكم مباراة القادسية والجهراء هاشم الابراهيم باسرافه في اشهار البطاقات الصفراء على بعض الاخطاء التي تستحق مثل هذه العقوبات وتبعها بتوجيه البطاقة الحمراء مباشرة للاعب القادسية راشد الدوسري ولاعب الجهراء مساعد طراد في آخر دقائق من المباراة اثر احتكاك بسيط قد يستدعي الانذار ان لم يكن لفت نظر يعتبر استمرارا للاخطاء المتعددة لبعض الحكام. وتكشف هذه الأخطاء ان التحكيم يحتاج لعمل كثير وتطوير فعلي مع ايماننا بانهم محتاجون للصقل واخذ فرصتهم محليا لكن من غير المنطقي ان تصدر اخطاء منهم اقل ما يقل عنها «ساذجة».

