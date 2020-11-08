الأولمبي يتدرب اليوم

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تنطلق اليوم تدريبات المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب الاسباني كاراسكو ومساعده الوطني محمد العزب الذي قاد تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية. واختار الجهاز الفني 30 لاعباً لقائمة الفريق، هم: من القائمة المستدعاة محمد الربيع، عبد العزيز البشر، مشعل حميد، عثمان الشمري، يوسف الرشيدي، فواز المبيليش، جاسم عتيق، سلمان البوص، عبد الله المطيري، ناصر المطيري، محمد الهويدي، مهدي دشتي، حسن حمدان، راشد الدوسري، يوسف الحقان، عبد الرحمن المجدلي، عبد الرحمن الشرهان، عبد الله الجزاف، عقيل الهزيم، وليد التوره، سلطان الفرج، ضاري العتيبي، عبد الرحمن كميل، عبد العزيز ناجي، فواز الصعب، عبد الرحمن الديحاني، يوسف الرشيدي، محمد الحسينان، محمد دحام، وخالد العجاجي.

