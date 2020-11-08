التاريخ من الألف إلى الياء تحكي للعالم شموخ الكويت

وطن النهار

«حقاً انها كنوز منسية،حيث لا يدور بخلد الكثيرين أن متحف بيت العثمان الكائن في محافظة حولي، يختزل تراث الكويت وذكرياتها عبر كم هائل من الكنوز والآثار التي تروي للمواطنين والمقيمين ومحبي الكويت عبق التاريخ وأصالته وحضارة الآباء والأجداد».

لقد صدم الطاقم الاعلامي لجريدة «النهار»، لدى رؤيته التطور الكبير الذي شهده المتحف، والذي يجمع كنوز الكويت الثقافية التي هي بحاجة لتسليط الضوء عليها، في ظل انسداد شرايين السفر والسياحة، وحاجة الأفراد لتنفس الحياة ومشاهدة أوجه أخرى في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن فيروس كورونا، والتي لا يعرف الا الله سبحانه متى ستنتهي. وبحماس منقطع النظير، استمعنا ملياً لرئيس فريق الموروث الكويتي المشرف على متحف بيت العثمان والمشاريع المرتبطة به، أنور الرفاعي، الذي كشف لنا عن نقطة في غاية الأهمية تتمثل في قيمة التطوع وأن تطور الديرة بيد أبنائها، قائلاً: «ان 60 متطوعاً ومتطوعة هم من قاموا بهذا العمل الجبار ويشرفون عليه آناء الليل وأطراف النهار ولم نكلف الدولة فلساً واحداً».

واضاف الرفاعي: هنا 8 متاحف متنوعة تروي بابداع تاريخ الكويت منذ القدم وحتى الآن، موضحاً أن هناك شراكة قوية بيننا وبين معظم جهات الدولة من وزارة التربية ووزارات الاعلام والداخلية والدفاع وغيرها.

وكشف الرفاعي عن انجاز القرية التراثية خلال شهرين، على أن تكون باكورة المشاريع التي سيتم افتتاحها بعد أزمة «كورونا».

وأوضح أنه رغم تدمير الغزو العراقي الغاشم لكنوز وثروات الكويت التراثية، الا أننا تمكنا وبفضل الله ثم بتعاون كل أبناء الكويت من تجميع قرابة 70 ألف قطعة أثرية تروي وبإتقان تاريخ الكويت من الألف الى الياء.

وأوضح الرفاعي أن المتحف قبل «كورونا» كان يفد اليه ما بين 200 الى 250 طالباً وطالبة، وأنه يدرس في المرحلة الثالثة والرابعة من المرحلة الابتدائية، كما أن دول الخليج كانت تأتي اليه بالباصات أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

وفيما يلي التفاصيل..

البدايات

أوضح الرفاعي أن متحف بيت العثمان بني عام 1947 على يد المغفور له - بإذن الله - عبد الله عبد اللطيف العثمان في منطقة كان يطلق عليها في الماضي «النقرة» وهي عبارة عن حفرة في الأرض يتجمع بها ماء صالح للشرب وكان يطلق على تلك المنطقة نقرة العثمان وغربها نقرة الطواري ونقرة الحداد ومن بعدها تحولت تلك المنطقة الى منطقة النقرة في محافظة حولي وأصبحت مدينة كبيرة من أكبر محافظات الكويت.

أشار الرفاعي الى أن هذا البيت بني من المواد البسيطة المستخدمة في هذا الوقت. ومتحف بيت العثمان يمثل بيتا نموذجيا في رحلة العمارة في تاريخ الكويت وذلك لان هذا البيت بني على عدة مراحل من المواد البسيطة ثم من الطابوق الاسمنتي في عام 1952 ثم الخرسانة المسلحة عام 1961 وبالمواد الحديثة للبناء على مساحة 9420 متراً تحتوي على 170 غرفة.

ويرجع السبب في كثرة الغرف بالبيت الى رحمة الله عليه عبد الله العثمان والذي تزوج 4 نساء ولديه 37 بنتاً وولداً وجميعهم عاشوا في هذا البيت لأسرة طبيعية عبرت من خلال تكوينها عن الحياة في دولة الكويت خلال فترة الأربعينات والخمسينات والستينات لدولة الكويت.

وقف لأسرة العثمان

وقال: من بعد وفاة عبد الله العثمان أصبح هذا البيت وقفاً لأسرة العثمان وارتأت الدولة ان يكون هذا البيت احد المعالم التراثية لدولة الكويت؛ فتم تثمين البيت من قبل وزارة المالية وبعدها تم تحويله الى المجلس الوطني للفنون والآداب وباتفاقية مشتركة مع مركز العمل التطوعي الذي ترأسه الشيخة امثال الأحمد مع المجلس الوطني؛ تم الاتفاق على ان يتولى فريق الموروث الكويتي الذي يترأسه انور الرفاعي وأفراد الفريق معه؛ ادارة البيت في عام 2010؛ حيث بدأ المشروع في هذا المتحف وتم افتتاحه عام 2013 من قبل سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أصبح نواة لعدة مشاريع تراثية في دولة الكويت.

مؤسسات الكويت

ويتكون المشروع في مرحلته الأولى من رحلة الحياة في تاريخ الكويت وكانت تلك الغرف تحاكي مؤسسات الكويت في نشأتها؛ فهي تروي كيف ظهر النفط الكويتي ومقتنيات النفط من البئر ورحلة العملة الكويتية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات؛ حيث ان تلك المؤسسات كانت اللبنة الأولى في تاريخ ونهضة الكويت الحديثة.

والمتحف الثاني لدينا هنا هو متحف البيت الكويتي؛ حيث إنه يتناول البيت الكويتي بجميع مقتنياته القديمة ويمثل أوجه الحياة من غرف النوم والجلوس والمطبخ والحوش وكل ما هو في ماضي البيت الكويتي. والمتحف الثالث يتعلق بوزارة الاعلام؛ حيث يتناول نشأة الصحافة الكويتية وبها جميع النسخ الأولى من الصحف الكويتية.

وأضاف الرفاعي ان البيت يضم عدة متاحف وهذه هي المرحلة الأولى. وكان لدينا قسم متكامل للدراما الكويتية وتضم ملابس الفنانين: حسين عبد الرضا وسعاد العبد الله وغيرهما من الفنانين الكويتيين الذين أثروا الحركة الفنية الكويتية بتراث فني خالد.

ومن بعدها بعامين تمت توسعة المتحف واضفنا متاحف جديدة ومن بينها: متحف البيئة البرية ومتحف الرياضة الكويتية ومتحف السوق الكويتي القديم وكذلك المتحف العلمي الذي كان في السابق موجوداً في منطقة المرقاب ولدينا متحف حرفي متخصص في الدورات التدريبية للحرف القديمة والتي منها: صناعة الملابس وصناعة الخوص وغيرها من الحرف اليدوية البسيطة لتكتمل بذلك منظومة المتاحف في بيت العثمان والتي تضم 8 متاحف مختلفة ومتنوعة ومتكاملة في ان واحد.

وأضاف الرفاعي ان الدورات التدريبية متاحة لجميع الراغبين من أبناء الكويت في مختلف المراحل العمرية للراغبين في تعلم تلك الحرف.

أصالة الشعوب

وأضاف الرفاعي ان اصالة الشعوب وتراثها هو دليل على حضارتها واصولها والحفاظ على تلك الآثار هو حفاظ على الهوية وتاريخ الكويت. وفيما يتعلق بالتطوير والمستقبل، أوضح الرفاعي اننا الان بصدد تطوير وتدشين عدد من المتاحف منها متحف متخصص لوزارة الدفاع.

قرية تراثية

وكشف الرفاعي عن بناء قرية تراثية على مساحة 3000 متر مخصصة لعمل المسلسلات والافلام الوثائقية الكويتية القديمة وهي قرية تحاكي الحارة الكويتية القديمة بكل تفاصيلها الحياتية، وسوف يتم الافتتاح خلال شهرين وستعمل على الفور في حال انتهاء أزمة «كورونا» وقد أطلقنا عليها نقرة العثمان وستكون أول مشروعاتنا ان شاء الله بعد انتهاء أزمة «كورونا».

وسيتم العمل بها على جزئين: الأول: لعمل المسلسلات والافلام الوثائقية والثاني سيتم افتتاحها ايام الخميس والجمعة والسبت أمام الأفراد والاسر الكويتية الراغبة في التعرف على حياة الكويتيين قديما وكيف كان يعد الطعام والطهي وجميع تفاصيل الحياة قديما، كما ان القرية ستكون متاحة أيضا امام الأسر من المقيمين.

وأيضا سيتم التطرق للألعاب الشعبية البسيطة امام الجميع.

السياحة الداخلية

وحول أهمية بيت العثمان وتاريخه في تعزيز السياحة الداخلية الكويتية، أوضح الرفاعي ان البيت يروي تاريخ الكويت من الألف الى الياء وسيكون قاطرة حقيقية تدفع السياحة الداخلية للامام، ومما يدلل على ذلك ان بيت العثمان وصل عدد زواره في العام الماضي الى 80 الف زائر وهو ما يدلل على الشغف الكبير لدى الأفراد والاسر الكويتية والمقيمين والحب المتزايد والمستمر للتعرف على البيت من جميع الجوانب. وأضاف كان لدينا قبل جائحة «كورونا» باصات تأتي من الأحساء والمنطقة الشرقية والبحرين ايام الخميس والجمعة لزيارة المتحف خصيصا لزيارة المتحف.

ولا ننسى هنا القول ان جميع أفراد السلك الدبلوماسي في الكويت وعائلاتهم حريصون على زيارة متحف بيت العثما .

وحقيقة أصبح متحف بيت العثمان علامة مميزة في السياحة الداخلية والخليجية ودليلي على ذلك الأرقام التي لا تكذب ولا نتجمل. وقال الرفاعي: ما يجعل متحف بيت العثمان خالدا وباقيا في ذاكرة الأمة هو تدريس المتحف ومكوناته لطلبة المدارس في مناهج الابتدائي في المرحلة الثالثة والرابعة للطلاب والطالبات وهناك زيارة يومية من 200 الى 250 طالباً وطالبة قبل «كورونا» ويقدم اختبار الكثير من المدارس حول مقتنيات متحف بيت العثمان، وكان سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد داعما لنا ولتوجهاتنا.

وأشار الرفاعي لنقطة غاية في الأهمية وهي ان متحف بيت العثمان تم بناؤه وتجهيزه بالكامل بأيدي متطوعين كويتيين ولم يكلف الدولة دينارا واحدا وذلك لايماننا الكبير بأهمية تقديم العون والمساعدة لدولتنا الحبيبة وحبا منا وايمانا بالعمل التطوعي وأهميته المتزايدة.

وقال الرفاعي: نحن 60 متطوعا ومتطوعة في جميع المهن والحرف الكويتية ومنهم المدربون والفنانون والرسامون وغيرهم الكثير. وبين ان المتطوعين هم من ابدعوا وصنعوا - ولا يزالون - هذا التطور والرقي.

