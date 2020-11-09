«الطيران المدني» بحثت التعاون مع «بوينغ» الأميركية

أول النهار

بحث رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود مع نائب رئيس شركة بوينغ لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا برنارد دن عبر الاجتماع الافتراضي التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور المدير العام م. يوسف الفوزان وعدد من مسؤولي الطيران المدني وشركة بوينغ الاميركية

وقدم الفريق الفني لشركة بوينغ عرضا مرئيا حول عودة طائرة بوينغ 737 ماكس « للخدمة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، كما بحث الطرفان المتغيرات والتطورات التي يشهدها قطاع النقل الجوي وأيضا أوجه التنسيق في مجال الطيران المدني.

