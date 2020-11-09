الأمير: الارتقاء بالعلاقات مع أميركا إلى آفاق أرحب

أول النهار

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد بقصر السيف امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. كما استقبل سموه بقصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وبعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الاميركية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاه اياها الشعب الأميركي بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الاميركية كما هنأ سموه كاملا هاريس بمنصبها كنائبة للرئيس المنتخب، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط الكويت والولايات المتحدة، مؤكدا سموه التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات والارتقاء به الى افاق ارحب خدمة لمصلحتهما في ظل علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة الى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الاميركية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الثقة التي اولاه اياها الشعب الاميركي الصديق رئيسا للولايات المتحدة الاميركية كما هنأ سموه كاملا هاريس بمنصبها كنائبة للرئيس المنتخب، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

