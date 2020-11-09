ابتزاز المرشحين بـ«وثيقة مشبوهة»

الأولى

فجأة وبلا مقدمات برزت على الساحة الانتخابية اول من امس «وثيقة مشبوهة» تدعو لما اسمته الدفاع عن الثوابت الشرعية ليعلن عدد من المرشحين التوقيع عليها من دون الكشف عمن يقف وراءها او عن الاهداف التي من اجلها تم الكشف عن هذه «الورقة».

وتداول مغردون «الوثيقة» مع دعوة تحوي ابتزازا لمرشحي مجلس الأمة 2020 حيث هدد مسوقوها بالكشف عن اسم اي مرشح عرضت عليه ولم يوقع عليها.

شملت الوثيقة مجموعة من المطالبات مثل حماية قانون منع الاختلاط وتطبيقه على اكمل وجه، ومنع العبث بالمناهج الاسلامية ومنع حفلات الرقص والمسابح والنوادي المختلطة وتجريم خرافات علم الطاقة، ودورات البرمجة العصبية وخرافة الجذب والاعلانات الطبية المتعلقة بها. واثارت الوثيقة استياء المجتمع المدني في الكويت، خاصة انه لم يتبنها اية جهة او تيار او تجمع ما يزيد الريبة والشك تجاه الأهداف التي تسعى الى الوصول اليها من حيث طرحها في وقت الانتخابات.

وتساءل البعض: ما الدوافع من طرحها في الوقت الحالي خاصة انه سبق ان طرحت في انتخابات 2016 ولم تلق القبول ولم ينفذ ما جاء فيها في البرلمان الماضي.

من جهته، رفض امين عام المنبر الديموقراطي عبدالهادي السنافي ماجاء بالوثيقة، معتبرا انها تعد واضح على الدستور وعلى المادة 30 تحديدا التي نصت على ان الحرية الشخصية مكفولة، وأيضا المادة 29 التي نصت على ان الناس سواسية بالكرامة الانسانية لا تمييز بينهم بسبب اللغة او الجنس او الدين. واوضح السنافي لـ«النهار» ان ماتطرحه الوثيقة ماهو الا انقضاض على الدولة المدنية، لافتا الى ان مضامينها مليئة بالردة عن التقدم والتطور واحترام خصوصية الناس وحرياتهم الشخصية في اختيار اسلوب الحياة والعيش الذي يرتضونه دون تدخل او وصاية من المجتمع. ولفت السنافي الى ان مجلس الأمة امامه مهام واستحقاقات مهمة لاتعكسها هذه الوثيقة، محذرا من تبني هذه الاجندات لما لها من ابعاد ثقافية وسياسية هدامة.

وقال الناشط المدني ناصر العبدلي لـ«النهار» ان القصة واضحة وهي ان طرح هذه الوثيقة في هذا الوقت يعتبر دليل افلاس لبعض المجموعات التي تستخدم الدين ورقة او اداة او طريقا للوصول الى مجلس الأمة.

وقال: اننا في الكويت تعودنا على وجود مثل هذه المجموعات المتطرفة التي تسعى عبر طرق مشبوهة الى استفزاز الأطراف الاخرى حتى تستطيع اشغال المواطنين البسطاء وتوجيههم الى عناصر معينة للتصويت لها في الانتخابات لأنهم لم يحققوا شيئا على ارض الواقع.