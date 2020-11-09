سمو الأمير هنأ بايدن: نتطلع لتعزيز العلاقات وتطوير التعاون

الأولى

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاه اياها الشعب الأميركي الصديق بانتخابه رئيسا، كما هنأ سموه كاملا هاريس بمنصبها نائبة للرئيس المنتخب، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط الكويت والولايات المتحدة.

واكد سموه التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والارتقاء به الى آفاق ارحب خدمة لمصلحتيهما في ظل علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، متمنيا سموه للرئيس المنتخب موفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الثقة التي اولاه اياها الشعب الاميركي كما هنأ سموه كاملا هاريس بمنصبها كنائبة للرئيس المنتخب متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية.

وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.