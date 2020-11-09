«التجمع السلفي»: دعم وجوه جديدة في «أمة 2020»

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يخوض التجمع السلفي الانتخابات البرلمانية المقبلة طامعا في العودة من جديد الى قاعة عبد الله السالم بعد ان فقد مقاعده في المجلس الماضي اذ لم ينجح احد من مرشحيه، بسبب خروج عدد من أعضائه من تحت عباءته مثل خالد السلطان وعبداللطيف العميري اثر مخالفتهم رأيه الذي رفض مقاطعة الانتخابات.

وكان الأغرب هو مشاركة النائب الأسبق محمد الكندري بالرغم من انه خرج من التجمع لأنه كان مؤيدا للمقاطعة، فيما خرج النائب السابق عبدالرحمن الجيران على خلفية ترشح النائب والوزير الأسبق احمد باقر بدلا عنه في الدائرة الثانية.

ويبدو ان التجمع قد تعلم من درس الانتخابات السابقة، ولذلك ركن الحرس القديم جانبا، واعلن عن ترشيحه فهد المسعود عن الدائرة الثانية، وحمد العبيد عن الدائرة الثالثة. وقال الأمين العام للتجمع علي العمير لـ النهار ان التجمع يخوض الانتخابات بوجوه جديدة لها قبول وسط القواعد الانتخابية ولها حضور في المجتمع.



ولفت الى ان الجهد في هذه الانتخابات خاصة بالنسبة للوجوه الجديدة يجب ان يكون مضاعفا في ظل وجود جائحة كورونا وتأثيرها على الحملات الانتخابية وعدم التواصل المباشر مع الجمهور.

وعن توقعاته لحجم التغيير في المجلس المقبل قال العمير ان التغيير يمكن ان يتجاوز الـ 50%‎‎ لوجود معطيات عدة أهمها ان بعض القبائل اجرت فرعيات وهذا يجعل المنافسة تشتد وأرقام النجاح ترتفع.