المملكة.. رؤية وإنجاز

الأولى

تبارك النهار للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان تحقيق نجاح عالمي جديد، يتمثل في استضافة المملكة إحدى جولات سباقات بطولة العالم لـالفورمولا 1 الموسم المقبل، إذ ستتزين مدينة جدة في نوفمبر المقبل باستضافة السباق العالمي، وستتجه أنظار عشاق رياضة المحركات في الكرة الأرضية إلى عروس البحر الأحمر في إطار شراكة تمتد 15 عاماً.

وتواصل المملكة حصد إنجازات عالمية في الأعوام الأخيرة بفضل التخطيط المدروس، والعمل الدؤوب، وجهد القيادة السياسية الحثيث في تنفيذ الرؤية التي وضعتها لفتح أبواب واسعة نحو مستقبل مشرق.

وتقدم قيادة المملكة للآخرين دروساً للاستفادة من تنفيذ خططها بسلاسة عبر التنسيق بين مختلف الجهات، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية وتطوير الخدمات الإلكترونية من جهة، وتعزيز علاقاتها مع جميع المنظمات الدولية وخصوصاً الرياضية منها من جهة أخرى، إضافة الى حنكة وفودها التي تمارس عملها في إقناع الجهات الدولية لتنظيم المناسبات الكبرى العالمية بعد جهد مضنٍ في تحضير ملفات الاستضافة، فقطفت ثمار النجاح الواحدة تلو الأخرى، وتحولت المملكة سريعاً بفضل العقلية الإدارية المتميزة إلى مركز للرياضة والسياحة والترفيه.

وينبغي إدراك أن تلك النجاحات لا تتحقق دون رؤية محددة وخطة شاملة، ومرونة في تنفيذ القرارات، وتعاون بين مختلف الجهات لتنفيذ الخطط بشكل مثالي، فتوالت الإنجازات بعد دخول الخطط حيز التنفيذ، واجتيازها الاختبار الفعلي بنجاح منقطع النظير، تمثل في ردود الفعل الإيجابية إثر كل حدث تستضيفه المملكة، بعد أن لمس الجميع حسن التنظيم والإقبال الجماهيري والعائلي الواسع، إضافة إلى سهولة الإجراءات، ومن ضمنها تيسير استقبال الضيوف، واستخراج التأشيرات، وتوفير سبل الراحة أثناء الدخول والخروج نتيجة تنسيق فعال بين الجهات المختلفة حتى تكررت المناسبات وتوسعت الخبرة، ما منح المملكة ثقة أكبر في استضافة مناسبات أضخم، ومنها سباقات الفورمولا 1 ذات الشعبية الكبيرة في العالم، والتي تستقطب فئة الشباب بالدرجة الأولى.

ويحسب للمملكة حرصها المستمر في رسم الابتسامة على محيا الشعب تحت جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على نفسيات معظم شعوب دول العالم، بينما كافحت المملكة لتأمين الإجراءات الوقائية أولاً، ثم حاولت جاهدة لإسعاد شعبها من مواطنين ومقيمين للتغلب على الضيق النفسي الذي تسببت فيه أزمة فيروس كورونا، وهو أمر تستحق عليه وزارة السياحة الإشادة والتقدير لعملها الشاق أثناء الجائحة، حيث ارتقت لإرضاء طموح الشعب في فترة حرجة.

وتعزز المملكة مكانتها العالمية باستمرار من خلال إظهار كفاءتها في استضافة الأحداث العالمية الكبرى، وبراعة كوادرها في إخراج الحدث بأعلى معايير الجودة، ما جعل من طلبها استضافة دورة ضخمة بحجم آسياد 2030 ونهائيات كأس آسيا 2027 أمراً طبيعياً.

هنيئا للمملكة العربية السعودية هذه الإنجازات المتتالية، ومضيها قدماً نحو تحقيق رؤيتها 2030 بكفاءة، وكل التمنيات لها بالازدهار المستمر.

