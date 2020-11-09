استنفار حكومي لمعالجة تراجع التصنيف الائتماني

الأولى

كشفت مصادر مطلعة ان جهات عدة تنسق فيما بينها بتعليمات عليا، لمعالجة وضع التصنيف الائتماني للدولة، والتراجع على بعض المؤشرات الدولية، بشكل عاجل وطارئ. (طالع ص08)

وكشفت المصادر لـالنهار ان التوجيهات تضمنت وضع آليات محددة قابلة للتطبيق والتنفيذ، من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، وهيئة الاستثمار، ووزارة المالية وعدد من الجهات الاقتصادية والمالية الأخرى. ولفتت المصادر الى التشديد على الاسراع بتطبيق حزمة الاصلاحات، ومنها نظام الدعوم، واصلاح النظام الضريبي، ومعالجة القصور التشريعي المعيق للتطور، فضلاً عن القضاء على الهدر والروتين والبيروقراطية والدورة المستندية.

وقالت ان ترشيد الانفاق والحفاظ على المال العام وصيانته عبر محاصرة الفساد وحسم القضايا العالقة حالياً من بين الأولويات التي من شأنها رفع قدرة المصدات المالية للدولة في ظل التراجعات الملحوظة لأسعار النفط.

وأفادت ان تراجع التصنيف الائتماني من شأنه ان يؤدي الى توطين انطباعات غير جيدة للاقتصاد الكويتي، الذي يتمتع حتى الآن بمصدات مالية قوية مكنته من مواجهة ازمة وتداعيات فيروس كورونا والمتمثلة في صندوق الأجيال القادمة البالغة استثماراته حدود 590 مليار دولار، بالاضافة الى استثمارات سندات الخزينة الأميركية البالغة 47 مليار دولار، وكذلك وجود احتياطي نفطي يقدر بحدود 100 مليار برميل نفطي.