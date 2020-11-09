بايدن في خطاب النصر: حان وقت الشفاء ونهاية «عصر الشيطنة»

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واشنطن - الوكالات: وعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مواطنيه بأن يكون «رئيسا لا يسعى الى التقسيم بل الى التوحيد»، مؤكدا ان «وقت الشفاء» قد حان في اشارة الى تعقيدات فترة حكم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يتعرض بدوره الى ضغوط من الجمهوريين ومن اسرته للاقرار بالهزيمة في حين بدأت التسريبات حول ابرز الاسماء التي ستضمها ادارة بايدن....(طالع ص 17-16).

وشكر بايدن الناخبين الأميركيين على منحه «فوزاً راسخاً» في الانتخابات متعهداً السعي لرأب الصدع في البلاد.

وقال بايدن (77 عاماً) في خطاب اعلان النصر متوجهاً الى انصاره الذين احتشدوا في الهواء الطلق في مسقط رأسه ويلمنغتون بولاية ديلاوير «حان وقت الشفاء في اميركا اتعهد ان اكون رئيساً لا يسعى الى التقسيم بل الى التوحيد».

وأقر بايدن بأن انصار ترامب اصيبوا بخيبة امل قائلا «هؤلاء ليسوا اعداءنا. انهم اميركيون» واضاف «فلتبدأ نهاية عصر الشيطنة. في حين اكدت كامالا هاريس (56 عاما) اول امرأة تنتخب نائبة لرئيس اميركي انها «لن تكون الأخيرة» التي تشغل هذا المنصب.

في غضون ذلك كشفت شبكة «CNN» ان جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس ترامب يحاول اقناعه بالاعتراف بنتيجة الانتخابات وتأمين انتقال السلطة. وقالت المصادر ان الحلفاء السياسيين الآخرين في الحزب الجمهوري ومسؤولي البيت الأبيض ضغطوا على ترامب لتغيير لهجته والالتزام بالانتقال السلس ونصحوه بالقاء خطاب في الأسبوع المقبل يتعهد فيه بدعم الفترة الانتقالية.

على صعيد متصل كشفت وسائل اعلام عن اسماء المرشحين الأوفر حظا للمناصب الرئيسية في ادارة بايدن.

وأشار موقع «بوليتيكو» الى ان ميشيل فلورنوي ستشغل منصب وزيرة الدفاع لتصبح بذلك اول امرأة تقود «البنتاغون». فيما تعد سوزان رايس مستشار الأمن القومي في ادارة باراك اوباما، المرشحة الأوفر حظا لتولي منصب وزير الخارجية وعضو مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي، لايل برنارد، اول المرشحين لتولي حقيبة الخزانة.