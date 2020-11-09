مستشفى ولجنة علاج بالخارج لمنتسبي قوة الإطفاء

الأولى

تتجه قوة الاطفاء بالتنسيق مع وزارة الصحة لانشاء مستشفى طبي متكامل لرعاية أعضاء القوة وأسرهم بالاضافة الى انشاء لجنة للعلاج بالخارج للاطفائيين.

ولهذا الشأن اجتمع رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد امس مع وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا، بحضور عدد من قياديي الجهتين لمناقشة المشروعين.

تناول الاجتماع الشروط والمواصفات الطبية والدولية التي سيحتوي عليها المستشفى، وتمت مناقشة تشكيل لجنة للنظر في ارسال حالات العلاج بالخارج من أعضاء قوة الإطفاء العام وأسرهم من الدرجة الأولى بناء على قانون الإطفاء رقم 130 لسنة 2020 الذي ينص على توفير الرعاية الصحية لرجال قوة الإطفاء وأسرهم.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 131743 حالة في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 811.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 121 ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8356 حالة. وأضاف أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5105 ليبلغ مجموع الفحوصات 965830.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 687 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 122576.