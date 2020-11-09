الجامعة: بدء توزيع إخلاء طرف «الصيفي»

وطن النهار

أعلنت مديرة إدارة شؤون الخريجين في عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت فاطمة العميري أن فترة إخلاء الطرف للطلبة المتوقع تخرجهم بالفصل الدراسي الصيفي 2019/2020 ستبدأ اعتباراً من اليوم «أمس» الموافق 8/11/2020 وحتى 16/11/2020، مشيرة، أنه على الطلبة المتوقع تخرجهم ضرورة مراعاة تعبئة استمارة التخرج بالكامل وعدم ترك أي بند من البنود. وأشارت إلى أن إدارة شؤون الخريجين ستقوم بالتدقيق النهائي على جميع الإجراءات المطلوبة.

وأوضحت العميري بأنه يجب على الطلبة الدخول للنظام بأسرع وقت ممكن حتى تتمكن الإدارات من إنهاء عملية إخلاء الطرف بالوقت المحدد.

