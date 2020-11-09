... انتهى الحداد وبقيت الأمجاد

وطن النهار

40 يوماً مضت على وفاة الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه.

40 يوماً ظلت خلالها الأعلام منكّسة، ومآثر الراحل الكبير على كل لسان.

40 يوماً من الأسى والحزن على فقد الوالد الحنون، والدبلوماسي الفذ، وقائد الإنسانية الذي ودّعه العالم، وتحدثّت الدنيا عن عطائه الذي غمر جنباتها، ووصل الى أدناها وأقصاها.

ولأنّ الحياة لابد أن تمضي، وقطار الدنيا لا يتوقف، كان لابد أن تعود الأمور الى ما كان يأمله ويرجوه أمير الانسانية الراحل، وكان لابد أن يعود علم الكويت يرفرف من جديد عالياً خفاقا يشهد بأن لهذا الوطن رجالاً يقومون على أمره، ويبنون أمجاده، ويرفعون قدره بين دول وشعوب العالم.

صحيح انتهى الحداد، ولكن الصحيح أيضاً هو بقاء الأمجاد، تلك التي شيّدها ورفع قواعدها وأسسها الأمير الراحل - طيب الله ثراه.

ومع انتهاء الحداد بدأت صور صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد تتصدر الدوائر والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن الوزارات ودوائر السلطتين التشريعية والقضائية.

المؤكَّد بعد هذا كله هو أن صورة الأمير الراحل - طيب الله ثراه ستظل عالقة في القلوب ماثلة للعيون، فالشعب الكويتي لايمكن أن ينسى رموزه وقادته خصوصاً إذا كان الراحل في قدر وقامة سمو الشيخ صباح الأحمد - يرحمه الله، الذي مضى فيه قدر الله، ولحق بركب العظماء من آبائه وإخوانه الذين غيبتهم الأرض، وحفظهم التاريخ.

إذن فانتهاء الحداد لا يعني إلا استمرار الأمجاد.

عاشت الكويت حرّة أبيّة مرفوعة الهامة وضّاءة الجبين.

