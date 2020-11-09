الجاسر: صباح الأحمد كرَّس حياته للعمل الإنساني والخيري

وطن النهار

ناقشت الجمعية العامة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التقرير الإداري لنشاط الهيئة خلال عامي 2018 و2019 وتقريري الاستثمار وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لذات العامين، والبيانات المالية المجمعة والمدققة خلال السنوات الأخيرة.

واعتمدت الجمعية العامة التي حضرها أكثر من 60 عضوًأ من شتى أنحاء العالم مكتب التدقيق الخارجي للعامين المقبلين، واطلعت على الخطة الاستراتيجية للهيئة 2020 – 2024 الهادفة إلى تعزيز التوجه التنموي والتركيز على المشاريع النوعية ذات الأثر الأكبر، وذلك بمشاركة أمين سر مجلس الإدارة مطلق القراوي، والمدير العام م. بدر سعود الصميط.

وفي بداية الاجتماع الدوري الذي يعقد كل عامين ومن منطلق الوفاء والعرفان، استذكر رئيس الهيئة د. عبدالله المعتوق في كلمته التي ألقاها بالإنابة عنه نائب رئيس الهيئة أحمد سعد الجاسر مناقب سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد – طيب الله ثراه- الذي طالما عُرف بدعمه الكبير للعمل الخيري بصفة عامة والهيئة الخيرية بصفة خاصة، مشيراً إلى أن الراحل كرس حياته لخدمة العمل الإنساني، وجسد نموذجاً فريدا يحتذى في هذا المجال.

وأضاف الجاسر: نحمد الله تعالى أن قيض لهذه البلاد الطيبة قيادة رشيدة وحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد وسمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد – حفظهما الله، مشيرًا إلى أن القيادة الجديدة خير خلف لخير سلف، تؤمن برسالة العمل الخيري والإنساني، وتواصل مسيرة الأمير الراحل على دروب الرفعة والتقدم والازدهار، وتسير بخطى ثابتة وواضحة نحو مستقبل أكثر عزة وإشراقًا.

وحول اجتماعات مجلس الإدارة خلال العامين السابقين قال الجاسر لقد عقدنا 6 اجتماعات، أسفرت عن العديد من القرارات التي كان لها بالغ الأثر في تحسين الأداء وتحقيق انطلاقة جديدة في الهيئة، ومن أبرزها اعتماد الخطة الاستراتيجية 2020 – 2024، وتعديل النظام الأساسي بما يكفل وجود نائب ثانٍ لرئيس مجلس الإدارة، وتعديل السنة المالية إلى الميلادية.

وأضاف قائلًا: كما وجه مجلس الإدارة إلى دراسة مشروع مؤسسة للتمويل التنموي للأغراض الإنسانية، واعتماد وثيقتي الغايات الكبرى ومستوى المخاطر، والعمل على معالجة ملف الكيانات التي تعمل تحت مظلة الهيئة، وإقرار السياسات المحاسبية الجديدة، وإصدار لائحة شؤون الموظفين، والنظر في المراكز الإيرادية والموازنة التقديرية والبيانات المالية المدققة والمراجعة من قبل مكتب التدقيق الخارجي.

ولفت الجاسر إلى أن الفترة الماضية كانت استثنائية بكل المقاييس، وأن «كوفيد – 19» قد زاد الأوضاع الإنسانية في المجتمعات الفقيرة سوءًا على سوء بفعل سياسة الاغلاقات والاحترازات الصحية التي انتهجها العالم، مشيرًا إلى إن الوباء أدى إلى تضرر شرائح واسعة في مجتمعاتنا الإنسانية، حتى بات يُنْظَر لتلك الجائحة على نطاق واسع باعتبارها إحدى أكبر الكوارث الإنسانية التي حلت بالعالم.

وعرج على ما حدث من تغيير جذري في فلسفة إدارة دولاب العمل بالهيئة جراء الجائحة، وما أوجبته الخطة الاستراتيجية من تطوير في الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية، موضحًا أن الهيئة تمكنت من تطوير خططها التشغيلية ومؤشراتها لمواكبة التحديات، وقد عزز من ذلك ، التوجه الراسخ للإدارة الذي ينطوي على دراسة أفضل الممارسات واستكشافها وتسخيرها لتلبية الاحتياجات.

وأضاف إن الهيئة نجحت إلى حدٍّ بعيد في مواصلة مسيرتها وسط هذه التحديات التي فرضتها طبيعة المرحلة عبر إعادة بناء وتطوير الأنظمة واللوائح الخاصة بالموارد البشرية لتتوافق مع متغيرات العمل المؤسسي، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب العنصر البشري وتأهيله لتطوير آدائه بما يسهم في تنمية مؤشرات العمل.

وإعلاميًا، أشار إلى حرص الهيئة على تطوير أدواتها ومنتجاتها الاعلامية وتوسعت في استثمار التطبيقات الرقمية، وإقامة جسور التواصل مع المؤثرين ووسائل الإعلام، وإدارة الحملات الإعلامية باحترافية عالية، بهدف كسب رضا المتبرعين وتعبئة الموارد وحشد الدعم اللازم لتمويل المشاريع.

وفي اطار جهود التطوير المؤسسي التي طالت كل قطاعات العمل بالهيئة، ذكر الجاسر لقد أصبح لدى الهيئة قطاع مشاريع يمارس أعماله وفق رؤية استراتيجية واضحة ومهنية منضبطة باجراءات تضمن وصول أموال المتبرعين لمستحقيها، عبر آليات شفافة ودقيقة من الدراسة والتطوير والتنفيذ والمتابعة، كاشفًا عما شهدته الهيئة من تطور ملموس وزيادة مطردة في حجم تنفيذ المشاريع بفعل تسهيل عمليات التحويلات البنكية، وتطور إدارة ملفات المشاريع.

ومن جانبه قدم المدير العام للهيئة الخيرية م. بدر سعود الصميط تقريرًا وافيًا بالأرقام والإحصاءات ومؤشرات الإنجاز في مجالات العمل الإداري والمؤسسي والموارد والعمل التطوعي والشراكات ومبادرة «إطعام مليار جائع» ومؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق والمركز العالمي لدراسات العمل الخيري ومبادرة تمكين لتطويرالعاملين في القطاع الخيري الكويتي وجهود الهيئة خلال فترة جائحة كوفيد - 19.

وألمح المدير العام إلى إن التقرير تضمن النتائج النهائية للمبادرة التي تمثلت في مشاركة 37 منظمة إنسانية في التنفيذ، وتوزيع أكثر من 3 مليارات و148 مليون وجبة إطعام، وتدشين أكثر من 331 ألف مشروع في مجال التنمية المجتمعية وتمكين المحتاجين ، استفاد منها أكثر من 135 مليون مستفيدًا وتوقيع 2,468 شراكة في مجال مكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي.

