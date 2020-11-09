افتتاح المؤتمر السنوي لعلماء العلوم الإنسانية

وطن النهار

أعلن أمس عن افتتاح المؤتمر السنوي للأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب في العلوم الإنسانية AGYA 2020 وذلك بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. وتم تنظيم حفل الافتتاح افتراضياً عبر شبكة الإنترنت.

وتمثل الأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب في العلوم الإنسانية إحدى قنوات التبادل الثقافي والبحثي بين الكويت والعالم العربي من جهة وجمهورية ألمانيا الاتحادية من جهة أخرى، والتي تدعم بناء القدرات البحثية المشتركة في العلوم الإنسانية.

وقد شارك في حفل الافتتاح الافتراضي المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعضو المجلس الاستشاري للأكاديمية الدكتور عدنان شهاب الدين، الذي ألقى كلمة تحدث فيها عن الأهداف المشتركة التي تجمع بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب في العلوم الإنسانية لاسيما في مجال تعزيز البحث العلمي والاستثمار بالثروة البشرية وتأهيل قادة مستقبليين قادرين على توليف العلوم الإنسانية والطبيعية واتباع المناهج العلمية الناجعة وتوظيفها بما يخدم مجتمعاتهم. أما حول آلية عمل الأكاديمية، فيتم دعوة الباحثين من جميع الدول المشاركة للتقدم بمشاريع أبحاثهم، ويتم اختيار المرشحين للزمالة وفقًا لمعايير الأكاديمية. وقد حصلت هذا العام كل من الدكتورة ضحى الصالح ود. شهد الشمري من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا على عضوية الزمالة في الأكاديمية وذلك بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ورأت د. ضحى الصالح، وهي أستاذ مساعد في إدارة الأعمال (تسويق) في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، أن الأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب في العلوم الإنسانية تشكل المكان المثالي للقيام بالبحوث متعددة الاختصاصات والثقافات بين ألمانيا والمنطقة العربية.

واعتبرت د. ضحى الصالح أن الأكاديمية تشكل منصة مهمة جداً يحتاج إليها العديد من الباحثين الشباب من مختلف التخصصات بعد الحصول على درجات الدكتوراه، مؤكدة أن رغبتها بالانضمام إلى الأكاديمية سببها الدعم والإلهام الذي تقدمه الأكاديمية لأعضائها.

بدورها عبّرت الأستاذ المساعد في الأدب د. شهد الشمري عن فخرها بتمثيل الكويت في الأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب في العلوم الإنسانية التي تتمتع بسمعة طويلة في مجال البحث، بالإضافة إلى سعادتها بالعمل مع الأكاديمية انطلاقا من أن أبحاثها تتقاطع بين العلوم الإنسانية والعلوم.

