«زكاة العثمان»: كفالة أكثر من 3500 يتيم

وطن النهار

قال مدير زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري: نبذل قصارى الجهود من أجل توفير الحياة الكريمة والأدمية للأيتام ونحرص على زياراتهم وتوزيع الكفالات إليهم «يدا بيد» وذلك للوقوف عن كثب على أهم احتياجاتهم. وتابع الكندري: جبل أهل الكويت على المساهمة في كفالة الأيتام حتى غد هذا المشروع سلوكا مجتمعيا وصفة أصيلة من صفات أهل الكويت فما أن يتخرج الطالب ويرزق الوظيفة أول شيء يفعله هو أن يكفل يتيماً وبعض أهل الخير في الكويت لا يقتصرون على الكفالة المادية الشهرية بل يحرصون في المناسبات والأعياد على إرسال الهدايا والملابس للأيتام. مؤكداً أن زكاة العثمان لمست تفاعلاً مشهوداً من خلال مشروع رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم والذي نطرحه هذه الأيام، حيث شهد تسابقاً من أهل الخير والإحسان على كفالة الأيتام، والتي تبلغ 15 ديناراً يتم استقطاعها شهرياً أو تدفع سنويا خارج الكويت وفي الداخل تبلغ كفالة اليتيم 25 ديناراً وهم من شريحة ضيوف الكويت الجاليات الوافدة وغيرهم من الشرائح المستفيدة. وبين الكندري زكاة العثمان تكفل قرابة 3500 يتيم في العديد من الدول العربية والأسيوية ودول البلقان، وتقوم النجاة الخيرية بالتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الرسمية والمعتمدة في هذه البلاد.